EQS-News: ENCAVIS AG erlangt Baureife für weiteren Solarpark in Dänemark mit einer Erzeugungskapazität von 132 Megawatt

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

ENCAVIS AG erlangt Baureife für weiteren Solarpark in Dänemark mit einer Erzeugungskapazität von 132 Megawatt



07.09.2023 / 07:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News



ENCAVIS erlangt Baureife für weiteren Solarpark in Dänemark mit einer Erzeugungskapazität von 132 Megawatt



Hamburg, 7. September 2023 – Der im MDAX der Deutsche Börse AG gelistete Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Aktienkürzel: ECV) erreicht für sein 132 Megawatt (MW) Solarpark-Projekt in Ringkøbing an der westlichen Nordseeküste Dänemarks nun die Baureife an einem äußerst attraktiven Standort. Es ist bereits das dritte Projekt aus einer insgesamt rund 600 MW umfassenden Strategischen Entwicklungs-Partnerschaft mit GreenGo Energy in Dänemark. Photovoltaik-Standorte in Dänemark sind besonders interessant, weil die Erzeugung von Solarstrom in windarmen Zeiten von deutlich höheren Preisen profitiert.

"In rund zweieinhalb Jahren sind damit mehr als 280 MW Erzeugungskapazität aus Photovoltaik-Projekten unseres Strategischen Entwicklungspartners GreenGo Energy in Dänemark realisiert oder im Bau", begrüßt Mario Schirru, Chief Investment Officer/Chief Operating Officer (CIO/COO) der Encavis AG, die Baureife des Projekts und ergänzt: “Unser dänisches Solarpark-Portfolio umfasst dann knapp 400 MW und gehört mit Deutschland (gut 400 MW) nach Spanien (583 MW) zu unseren größten Solarpark-Portfolien in Europa. Das Engagement von Encavis in Dänemark ist damit zugleich ein Beitrag zur weiteren Diversifizierung unserer Aktivitäten im Wachstumsmarkt subventionsfreier Solarenergie.”

Die Inbetriebnahme des hochmodernen Parks, bei dem bifaziale Solarmodule auf einachsigen Trackern montiert werden, wird für das 1. Quartal 2026 erwartet. Es ist geplant, ein über 10 Jahre laufendes pay-as-produced Power Purchase Agreement (PPA) abzuschließen.

„Das ist ein Meilenstein. Für uns, für unsere Partnerschaft mit Encavis und für die grüne Energiewende in Dänemark. Wir haben nun die Baureife des mehr als 270 Hektar großen Solarparks in Ringkøbing erreicht. Mit einer Leistung von 132 MW ist er einer der größten Solarparks Dänemarks. Das Projekt stellt eine zweite und größere Phase des M01-Projekts dar, welches wir Anfang des Jahres gemeinsam mit Encavis in Auftrag gegeben haben. Darüber hinaus ist es ein Beweis für unsere skalierbare Plattform und wie wir große Projektportfolios mit wiederkehrenden Partnern wie der Encavis AG effizient vorantreiben“, sagt Karsten Nielsen, CEO von GreenGo Energy.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com



Über GreenGo Energy:

GreenGo Energy wurde 2011 mit der Vision gegründet, die Umstellung auf erneuerbare Energie durch ein innovatives und skalierbares Geschäftsmodell zu beschleunigen. Die 360-Grad-Full-Service-Plattform von GreenGo Energy umfasst Origination, Investment-Strukturierung, Entwicklung, Abnahme, EPC-Management und Asset-Management-Dienstleistungen, die vollständig auf die Bedürfnisse unserer Kunden und deren Anlageprofil zugeschnitten sind.

GreenGo Energy verfügt über 19 GW Solar-, Wind-, BESS- und P2X-Projekte in unterschiedlichen Entwicklungs- und Bauphasen in sieben US-Bundesstaaten und in Nordeuropa.

GreenGo Energy hat seinen Hauptsitz in Dänemark und beschäftigt über 100 Mitarbeiter, die Kunden weltweit betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter www.greengoenergy.com



Kontakte:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com



GreenGo Energy Group a/s

Christina Bregndahl Jørgensen

Head of Global Marketing & Communications

Tel: +45 31 40 81 65

E-mail: cbrj@greengoenergy.dk