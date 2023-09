EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 43.540 Orders im August

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 43.540 Orders im August



07.09.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 07. September 2023 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat August 43.540 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 10,59 % gegenüber dem Vormonat (-12,86 % ggü. August 2022). August 2023 Juli 2023 August 2022 Orders gesamt 43.540 39.371 49.966 Wertpapier-Orders 40.566 36.191 45.959 Future-Kontrakte 6.253 5.776 7.379 Im August lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 112,95 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 2,57 % gegenüber dem Vormonat (-6,47 % ggü. August 2022). Per 31.08.2023 wurden bei der sino AG 248 Depots betreut (-2,36 % ggü. Vormonat). Am 22. und 23. September präsentiert sich die sino auf der World of Trading in Frankfurt und freut sich darauf, mit vielen Heavy Tradern in Kontakt zu treten. Auch die sino Akademie wird wieder regelmäßig stattfinden. In mehreren Städten treffen sich hier Bestandskunden und Interessenten, um im Rahmen eines kostenlosen Workshops die sino Trading-Plattform MX-PRO kennenzulernen und Tipps und Tricks von Profis zu erhalten. Termine und weitere Informationen finden Sie auf der Homepage unter: www.sino.de/sino-akademie

07.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com