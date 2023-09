EQS-News: ESG - Kontrons erhöhte Transparenz wird von ESG-Ratingagenturen gewürdigt

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): ESG

Kontron konnte sein Sustainalytics-Rating auf 20,2 Punkte verbessern. MSCI bestätigte ihr „BBB“-Rating und Moody’s Analytics bewertet Kontrons Anstrengungen in den Bereichen Umwelt und Menschenrechte über dem Branchendurchschnitt.



Die Vereinfachung der Konzernstruktur zur Erhöhung der Transparenz schreitet weiter voran. Seit Jahresende 2021 wurde die Anzahl der Unternehmen durch Fusionen, Verkäufe oder Liquidationen erheblich auf derzeit 44 Unternehmen reduziert. Weitere Straffungen sind geplant. Das Engagement in der GUS-Region wurde von 7 % per Jahresende 2021 auf derzeit unter 5 % verringert.



Die ESG-Risikomanagementbewertung von Sustainalytics bringt Kontrons ESG-Risikobewertung in die Nähe anderer Mitbewerber im Bereich mit geringem Risiko. MSCI bestätigte 2023 sein ESG-Rating „BBB“. Moody’s Analytics bewertet Kontrons Engagement in den Bereichen Umwelt und Menschenrechte über dem Branchendurchschnitt. Kontron ist entschlossen, seinen Weg der ESG-Verbesserungen fortzusetzen. Dazu gehören die Förderung seiner umweltfreundlichen Produkte wie Smart Energy und Lösungen für Hochgeschwindigkeitszüge sowie grüne Initiativen innerhalb von Kontron wie der verstärkte Einsatz von Photovoltaik und Elektroautos.







