EQS-News: Photon Energy eröffnet gemeinsam mit RayGen ein weltweit führendes Solar- und Speicherkraftwerk in Australien

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Expansion

Photon Energy eröffnet gemeinsam mit RayGen ein weltweit führendes Solar- und Speicherkraftwerk in Australien



08.09.2023 / 11:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Photon Energy eröffnet gemeinsam mit RayGen ein weltweit führendes Solar- und Speicherkraftwerk in Australien

Das in Carwarp, Victoria, gelegene Kraftwerk wird das Netz von West Murray um 4 MW hocheffiziente Photovoltaik (PV) und 2,8 MW/50 MWh (17 Stunden) Langzeitwärmespeicher erweitern.

Photon Energy plant den Einsatz der einzigartigen RayGen-Technologie für sein 200-MW-Photovoltaik-Solarkraftwerk und 115-MW-Wärmespeicherprojekt im australischen Yadnarie.

Die Photon Energy Group ist eine strategische Partnerschaft mit RayGen eingegangen und hat im April 2020 eine erste Investition in das Unternehmen bekannt gegeben. Weitere Investoren sind AGL Energy, Equinor Ventures, Chevron Technology Ventures, SLB (neuer Name des Öldienstleistungsriesen Schlumberger) und die Australian Renewable Energy Agency (ARENA). Amsterdam/Sydney – 8. September 2023 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) („Photon Energy Group“, im Weiteren „Unternehmen“ oder auch „Gruppe“), ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das saubere Energie- und Wasserlösungen in Europa und Australien anbietet, hat sich mit dem in Melbourne ansässigen Energietechnologieunternehmen RayGen Resources Pty Ltd ("RayGen") zusammengeschlossen, um feierlich die Eröffnung der innovativen Solar-plus-Speicheranlage von RayGen in Carwarp, Victoria, zu begehen. „Wir freuen uns, die Eröffnung der Solar-plus-Speicher-Anlage von RayGen zu feiern, die einen wichtigen Meilenstein für die Energiewende in Australien und darüber hinaus darstellt“, sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. „Da die RayGen-Technologie das Problem der Unterbrechung der Solarenergie direkt angeht, indem sie Tag und Nacht Strom exportiert und sowohl aus der Sonne als auch aus dem Netz lädt, glauben wir, dass diese Technologie das Potenzial hat, in größerem Maßstab eingesetzt zu werden, und wir arbeiten an der Entwicklung einer ähnlichen 200-MW-Solar-plus-Speicher-Anlage in Yadnarie, Südaustralien.“ „Wir freuen uns sehr, diesen spannenden Meilenstein des Unternehmens mit Photon Energy, einem wichtigen Partner und Investor von RayGen, zu feiern. Photon Energy hat sich dem Lenkungsausschuss für das Carwarp-Projekt angeschlossen und während der Umsetzung wertvolle Beratung und Unterstützung geleistet. Jetzt, da dieses Projekt in Betrieb genommen wurde, können wir uns auf die Umsetzung unserer wachsenden Projektpipeline konzentrieren, insbesondere auf den Solarpark Yadnarie mit Photon Energy“, so Richard Payne, CEO von RayGen. Das Kraftwerk RayGen Carwarp wird das Netz von West Murray um 4 MW hocheffiziente PV-Solarenergie und 2,8 MW/50 MWh (17 Stunden) Wärmespeicherkapazität erweitern. Als Teil seiner 1,2-GWp-Projektpipeline entwickelt Photon Energy ein 200-MW-PV-Solarprojekt mit gekoppeltem 115-MW-Wärmespeicherprojekt (bis zu 24 Stunden) in Yadnarie, Australien, unter Verwendung der RayGen-Technologie. Photon Energy hofft, bis etwa Mitte nächsten Jahres eine endgültige Investitionsentscheidung für das Yadnarie-Projekt auf der südaustralischen Eyre-Halbinsel zu treffen. Die Photon Energy Group war im April 2020 eine strategische Partnerschaft mit RayGen eingegangen und kündigte ihre erste Investition an. Damit schließt sie sich Investoren wie AGL Energy, Equinor Ventures, Chevron Technology Ventures, SLB (neuer Name des Öldienstleistungsriesen Schlumberger) und der Australian Renewable Energy Agency (ARENA) an. Neben der Entwicklung von RayGen-Projekten hat die Photon Energy Group seit April 2020 mehrere Kapitalinvestitionen in RayGen getätigt und dabei einen Anteil von 7,6 % an dem High-Tech-Unternehmen gehalten. Über die Photon Energy Group – photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert Solarenergie und sauberes Wasser auf der ganzen Welt. Photon Energy hat seit ihrer Gründung im Jahr 2008 Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 140 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Zum firmeneigenen Portfolio gehören Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 123,4 MWp. In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 1.2 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 540 MWp. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt der Konzern über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 134 MW für 2023. Über sein Virtuelles Kraftwerk (VPP) aggregiert Lerta Energiegeneratoren und Verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Der andere große Geschäftsbereich des Konzerns, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa. Über RayGen – raygen.com RayGen Resources Pty. Ltd. ist ein australisches Technologieunternehmen, das durch Investitionen von Equinor, AGL Energy, Photon Energy Group, SLB, Chevron Technology Ventures und der Australian Renewable Energy Agency (ARENA) unterstützt wird. Die High-Tech-Solar- und Wärmespeicherlösung von RayGen wird in Melbourne, Australien, entwickelt und hergestellt und ist durch sechs Patentfamilien geschützt. RayGen verfügt über ein erfahrenes Team von über 60 Mitarbeitern. Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810670

E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com Investor Relations Kontakt

Joanna Rzesiewska

Investor Relations Manager

Tel. +420 777 486 464

E-Mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.