Covestro - Der nächste Ausbruch

Bereits Ende Juni wiesen wir bei der covestro-Aktie auf eine Bodenbildung in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation hin (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 22. Juni). Der fundamentale Nachrichtenfluss sorgt aktuell für weitere vielversprechende Chartsignale. Doch der Reihe nach: Im Anschluss an die o. g. Trendwende hat sich der Titel oberhalb der 200-Wochen-Linie (akt. bei 44,09 EUR) festsetzen können. Jetzt folgt mit dem Spurt über den im März 2021 etablierten Abwärtstrend (akt. bei 50,07 EUR) der nächste Paukenschlag (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die angeführte S-K-S-Umkehr ein Anschlusspotenzial von rund 14 EUR bereit, woraus sich ein kalkulatorisches Kursziel von knapp 60 EUR ergibt. Das diskutierte Anlaufziel harmoniert sehr gut mit diversen Hochpunkten, die das Papier in diesem Dunstkreis ausgeprägt hat. Oberhalb des Hochs vom März 2021 (63,24 EUR) wäre sogar eine noch viel größere Bodenbildung vervollständigt. Als sehr engmaschige Absicherung bietet sich dagegen der o. g. ehemalige Baissetrend an. Je nach Risikoneigung können Anlegerinnen und Anleger mit einem Stopp auf Basis des Augusttiefs bei 46,25 EUR ihren Engagements aber auch etwas mehr Luft zum Atmen lassen.

Covestro (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Covestro

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.