EQS-Adhoc: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Anleihegläubiger wählen gemeinsamen Vertreter bei Abstimmung ohne Versammlung

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Anleihegläubiger wählen gemeinsamen Vertreter bei Abstimmung ohne Versammlung Frankfurt am Main, 12. September 2023 – Die Anleihegläubiger der PREOS 7,5 %-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A254NA6 – „PREOS-Wandelanleihe“) haben mittels Abstimmung ohne Versammlung dem einzigen Tagesordnungspunkt mit großer Mehrheit zugestimmt. Demnach wurde Klaus Nieding, Rechtsanwalt und Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, mit 72,22 % der Stimmen zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger gewählt. An der Abstimmung teilgenommen haben 86,24 % des ausstehenden Anleihevolumens, womit das erforderliche Quorum von 50 % erreicht wurde. Mit dem gemeinsamen Vertreter sollen im nächsten Schritt Gespräche über die Optionen für eine Restrukturierung der PREOS-Wandelanleihe aufgenommen werden. Die weiteren Details zum Abstimmungsergebnis finden Sie auf der Website der Gesellschaft https://preos.de/investor-relations/ im Bereich Investor Relations in der Rubrik „Wandelanleihe“.



