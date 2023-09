EQS-News: clearvise AG profitiert von robustem Geschäftsmodell im ersten Halbjahr 2023

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

clearvise AG profitiert von robustem Geschäftsmodell im ersten Halbjahr 2023



Pressemitteilung clearvise AG profitiert von robustem Geschäftsmodell im ersten Halbjahr 2023 Konzernumsatz von 23,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2023 erzielt

Bereinigtes Konzern-EBITDA von 16,8 Mio. EUR bei einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 71,9%

Gesamtproduktion in 1H 2023 deutlich um 12,1% auf 276,7 GWh gesteigert Frankfurt, 12. September 2023 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, veröffentlicht heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2023. Demnach erzielte clearvise im ersten Halbjahr 2023 einen Konzernumsatz von 23,4 Mio. EUR (1H2022: 26,5 Mio. EUR). Dies entspricht einem Rückgang von rund 12% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Hauptgrund hierfür war eine Stabilisierung der Strompreise auf einem spürbar niedrigeren, aber immer noch erhöhten Niveau im Vergleich zu den exorbitant hohen Strompreisen in der Vorjahresperiode. Insbesondere in Deutschland reduzierten sich die Strompreise und damit auch die durchschnittlich erzielten Nettopreise im Portfolio der clearvise deutlich. Das bereinigte EBITDA betrug im ersten Halbjahr 2023 16,8 Mio. EUR und ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18,4% gesunken (1H2022: 20,6 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge erreichte entsprechend 71,9% (1H2022: 78,0%), sodass diese weiterhin auf einem hohen Niveau lag. Die Gesamtproduktion steigerte clearvise um 12,1% gegenüber der Vorjahresperiode auf 276,7 GWh (1H2022: 246,9 GWh). Insgesamt konnte clearvise trotz herausfordernder Rahmenbedingungen die Aktivitäten im Zuge der Wachstumsinitiative clearSCALE 2025 erfolgreich fortführen. Manuel Sieth, Finanzvorstand der clearvise AG, erklärt: „Im ersten Halbjahr 2023 sah sich clearvise mit einem herausfordernden Marktumfeld konfrontiert, das durch eine Reihe an Faktoren wie beispielsweise die unverändert hohe Inflation und sinkende Preise an den Strommärkten geprägt war. Trotz dieser widrigen Umstände ist es uns gelungen, unseren Umsatz sowie das Ergebnis auch bei insgesamt gesunkenen Energiepreisen auf hohem Niveau zu halten. Wir rechnen auch im zweiten Halbjahr und darüber hinaus mit schwierigen Rahmenbedingungen am Energiemarkt. Als unabhängiger Stromanbieter mit einem robusten Geschäftsmodell sehen wir die clearvise aber unverändert gut positioniert, um von den Chancen der Energiewende zu profitieren.“ Das operative Erzeugungsportfolio der clearvise summierte sich zum Stichtag 30. Juni 2023 auf rund 304 MW. Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin davon aus, dass sich die Produktion innerhalb der im Geschäftsbericht 2022 genannten Spannbreite von 513 GWh bis 555 GWh bewegen wird. Gleiches gilt sowohl für den Konzernumsatz in der Spannbreite von 42 Mio. EUR bis 45 Mio. EUR sowie das bereinigte Konzern-EBITDA in der Spannbreite von 26 Mio. EUR bis 29 Mio. EUR. Dieser Prognose liegt die Annahme zugrunde, dass die finnischen Windparks ab dem 1. Oktober 2023 nicht mehr zu den angegebenen Prognosewerten beitragen werden. Am 17. Juli 2023 hatte die clearvise einen Kaufvertrag für die finnischen Windparks abgeschlossen.





Über clearvise Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio aus Wind- und Solarparks sowie einer Biogasanlage. Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio an europäischen Wind-Onshore und PV-Anlagen profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt.





Kontakt cometis AG

Thorben Burbach

Tel.: +49 (0)611 - 205855-23

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

