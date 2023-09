Das UN-Umweltprogramm (UN Environment Program, UNEP) gibt bekannt, dass Saudi-Arabien den Weltumwelttag 2024 ausrichten wird

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) gab bekannt, dass das Königreich Saudi-Arabien den Weltumwelttag 2024 ausrichten und dabei die wegweisenden Initiativen des Königreichs auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene vorstellen wird, um das Bewusstsein für den Schutz unserer Umwelt zu schärfen und entsprechende Maßnahmen zu fördern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230918000095/de/

Agricultural terraces in the Southern Region of KSA (Photo: AETOSWire)

Die Veranstaltung, die alljährlich am 5. Juni stattfindet, konzentriert sich auf die Renaturierung von Böden, die Wüstenbildung und die Widerstandsfähigkeit gegen Dürren und betont die dringende Notwendigkeit einer globalen Zusammenarbeit und konzertierter Anstrengungen bei der Umsetzung geeigneter Strategien und Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Natur und zur Schaffung einer nachhaltigen Zukunft.

Der Weltumwelttag wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um deutlich zu machen, wie wichtig partizipative Maßnahmen zum Schutz der Umwelt sind. Im Sinne dieser Philosophie hat Saudi-Arabien auf lokaler und regionaler Ebene große Anstrengungen unternommen und die Initiativen Saudi Green und Middle East Green ins Leben gerufen sowie eine Reihe von Initiativen im Rahmen seiner nationalen Umweltstrategie umgesetzt. Die saudische Regierung hat das neue Umweltgesetz und das nationale Programm zur Förderung des Umweltbewusstseins verabschiedet, um den Schutz der Umwelt im Königreich Saudi-Arabien sicherzustellen. Außerdem führte das Königreich die Nationale Umweltwoche ein und gründete fünf Umweltzentren zum Schutz der Umwelt in Saudi-Arabien sowie den Umweltfonds.

Auf globaler Ebene und unter der G20-Präsidentschaft Saudi-Arabiens wurden die Coral Research and Development Accelerator Platform sowie die Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats ins Leben gerufen, deren Ziel es ist, sowohl marine als auch terrestrische Lebensräume zu schützen und wiederherzustellen.

Inger Andersen, Executive Director des UN-Umweltprogramms (UNEP), begrüßte die Beteiligung Saudi-Arabiens an den kollektiven globalen Bemühungen zur Renaturierung von Land und zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit gegen Dürren. Sie erklärte, dass UNEP und KSA sich dafür einsetzen werden, die Bemühungen um die Wiederherstellung der Natur zu intensivieren und den Planeten für künftige Generationen zu erhalten.

Der Weltumwelttag hat sich seit 1973 zur größten von den Vereinten Nationen eingerichteten globalen Plattform entwickelt, die das weltweite Bewusstsein und den Einsatz für die Umwelt fördern soll. Unter der Leitung des UNEP nehmen jedes Jahr über 150 Länder an den weltweiten Feierlichkeiten teil.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://www.mewa.gov.sa/en/Pages/default.aspxhttps://www.greeninitiatives.gov.sa/

Folgen Sie uns auf:

You TubeTwitter

*Quelle:AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230918000095/de/

Sarah F. Alharbi Übersetzerin, Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft. sarafalharbi@mewa.gov.sa