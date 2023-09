EQS-News: Lenzing AG: Lenzing setzt neue Maßstäbe in der Lieferkettentransparenz durch Kombination von Echtzeit-Lieferverfolgung und CO2-Visibilität

EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Lenzing AG: Lenzing setzt neue Maßstäbe in der Lieferkettentransparenz durch Kombination von Echtzeit-Lieferverfolgung und CO2-Visibilität



Lenzing setzt neue Maßstäbe in der Lieferkettentransparenz durch Kombination von Echtzeit-Lieferverfolgung und CO 2 -Visibilität Die Zusammenarbeit mit project44, einem Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, zielt darauf ab, die Transparenz und Effizienz zu steigern und gleichzeitig einen vollkommen neuen Überblick über die CO 2 -Emissionen bis auf Containerebene zu ermöglichen

-Emissionen bis auf Containerebene zu ermöglichen Das neue System zur Echtzeit-Lieferverfolgung von Containern bietet Lösungen zur Bewältigung der Komplexität der Lieferketten in der Faserindustrie, die in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat

Mit dem auf Künstliche Intelligenz, maschinellem Lernen und Predictive-Analysis-Technologie basierenden Trackingsystem stellt Lenzing erneut unter Beweis, wie sich mithilfe digitaler Technologie agile, vernetzte und nachhaltige Lieferketten gestalten lassen Lenzing – Die Lenzing Gruppe, ein weltweit führender Hersteller von Spezialfasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, hat einen weiteren Schritt zu Verbesserung der Transparenz und Effizienz der globalen Lieferkette der Faserindustrie unternommen: Gemeinsam mit project44, einem Anbieter von digitalen Supply-Chain-Lösungen, hat das Unternehmen ein wegweisendes Verfahren zur Echtzeit-Lieferverfolgung von Containern eingeführt. Im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen von Lenzing ermöglicht das Trackingsystem den Partnern entlang der Lieferkette auch einen besseren Überblick über die CO 2 -Emissionen und optimiert dadurch das Kundenerlebnis. Um die zunehmende Komplexität der Lieferketten innerhalb der Branche zu bewältigen, hat Lenzing eine vollständig integrierte Echtzeit-Programmierschnittstelle (API) zwischen ihre SAP-Software und der Plattform von project44 eingebunden. In Kombination mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI), GPS-Sensoren und Technologien für maschinelles Lernen kann Lenzing ihren Kunden nun genaue Echtzeit-Informationen zu den Faserbestellungen bereitstellen – vom Lieferstatus über den Standort der Container bis hin zur Verfolgung der Schiffsrouten und den voraussichtlichen Ankunftszeiten in Häfen weltweit.

Unterstützt durch Echtzeit-Daten und vorausschauende Einblicke „Die globalen Supply-Chain-Probleme der letzten Jahre haben die Bedeutung einer fortschrittlichen und technologiegestützten Lieferverfolgung hervorgehoben. Unser System zur Echtzeit-Lieferverfolgung von Containern steht ganz im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie Better Growth und untermauert Lenzings Bestreben, die Lieferkette der Textil- und Vliesstoffindustrie digital zu transformieren und transparenter zu machen. Unsere bahnbrechende Lösung zur Nachverfolgung von CO 2 -Emissionen bis auf Containerebene zeigt, dass wir bereit und hochmotiviert sind, gemeinsam mit unseren Kunden ehrgeizige CO 2 -Reduktionsziele zu verwirklichen“, so Thomas Panholzer, Vice President Global Supply Chain bei Lenzing.

Zusammenarbeit für das gemeinsame Ziel einer besseren CO 2 -Transparenz Im Rahmen ihres Nachhaltigkeitsversprechens bietet Lenzing durch das Echtzeit-Sendungsverfolgungssystem ihren Partnern in der Wertschöpfungskette verbesserte Lösungen, um ihre CO 2 -Reduktionsziele zu erreichen. So erhalten Kunden sowohl auf Sendungs- als auch Containerebene Zugang zu Daten über Scope-3-Emissionen, die vom Global Logistics Emissions Council (GLEC) bestätigt sind. Anhand dieser Daten können Lenzing und ihre Kunden gemeinsam Ziele formulieren und Transportpläne anpassen, um die CO 2 -Emissionen zu reduzieren. „Ausschlaggebend für die Visibilität innerhalb der Lieferkette ist und bleibt eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, erklärte Jett McCandless, Gründer und CEO von project44. „Lenzings Sendungsverfolgungssystem, das durch die einzigartigen Daten und Einblicke von project44 unterstützt wird, gibt Kunden einen beispiellosen Zugang zu Echtzeitinformationen zur Lokalisierung von Sendungen auf der ganzen Welt. Wir sind fortwährend auf der Suche nach Partnerschaften mit Pionieren wie Lenzing, die bestrebt sind, ihr Angebot um neue Lösungen und Technologien zu erweitern.

Fortschreitende Digitalisierung zur Verbesserung der Effizienz und Transparenz in der globalen Wertschöpfungskette der Faserindustrie „Wir werden unser digitales Angebot und unsere Geschäftsabläufe auch weiterhin verbessern und uns um eine fortschreitende Digitalisierung der globalen Supply-Chain der Faserindustrie bemühen, um Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten und einen Mehrwert für unsere Kunden zu erzielen. Dabei haben wir ein klares Ziel vor Augen: Wir wollen durch die Förderung CO 2 -bewusster Praktiken unsere Nachhaltigkeitsmission fortführen und so den systemischen Wandel in der Branche vorantreiben“, ergänzte Thomas Panholzer. „Die Vision von Lenzing IT ist es, die Welt zum Besseren zu verändern, indem wir die Kraft von Information und Technologie freisetzen. Dieses Projekt ist eines der vielen fantastischen Beispiele, die unsere Vision zum Leben erwecken. Wir sind bestrebt, die digitale Zusammenarbeit zu fördern, um die Kundenzufriedenheit und die Transparenz der Lieferkette entlang zu verbessern“, sagte Christian Platzer, Vice President Global IT & Digital Innovation. Das neue Lenzing System zur Echtzeit-Lieferverfolgung steht den Kunden des Unternehmens ab September weltweit zur Verfügung. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=z55QLPpmk5pk

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist die Lenzing Gruppe Partnerin der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und treibt zahlreiche neue Entwicklungen voran.



Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen – von der eleganten Oberbekleidung über vielseitige Denim-Stoffe bis zur High-Performance-Sportbekleidung. Aufgrund ihrer konstant hohen Qualität sowie ihrer biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit eignen sich Lenzing Fasern auch bestens für den Einsatz in Hygieneprodukten und für Anwendungen in der Landwirtschaft.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsument:innen schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilbranche in Richtung Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren sowie die Ziele des Pariser Klimaabkommens und des Green Deals der EU-Kommission zu erreichen, hat Lenzing eine klare Vision: eine CO 2 -freie Zukunft zu verwirklichen.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2022

Umsatz: EUR 2,57 Mrd.

Nennkapazität: 1.145.000 Tonnen

Mitarbeiter:innen (Beschäftigte): 8.301



TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™, REFIBRA™, ECOVERO™, LENZING MODAL™, LENZING VISCOSE™, MICROMODAL™ und PROMODAL™ sind Marken der Lenzing AG.

