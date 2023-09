S&P 500® - Pullback plus doppelte Flagge

Woher kommt der Pessimismus? Das ist derzeit die entscheidende Frage beim S&P 500® - aus dem Chartverlauf jedenfalls nicht. Rein objektiv betrachtet, steht im saisonal herausfordernden 3. Quartal unter dem Strich bisher sogar ein marginales Plus zu Buche, während der September, isoliert betrachtet, lediglich ein kleines Minus produziert hat. Neben dieser reinen Performancebetrachtung brachte das Augusttief (4.335 Punkte) einen lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei gut 4.300 Punkten – verstärkt durch ein Fibonacci-Level (4.343 Punkte). Für alle Optimisten könnte sich die Kursentwicklung der letzten Wochen darüber hinaus als trendbestätigende Flagge erweisen (siehe Chart). In diesem Kontext würde ein Spurt über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 4.515 Punkten) für ein prozyklisches Einstiegssignal sorgen. Gelingt der Befreiungsschlag, winken als Belohnung neue Verlaufshochs oberhalb der horizontalen Barrieren bei gut 4.600 Punkten, zumal auch der trendfolgende MACD „grünes Licht“ signalisiert. Bis zum Rebreak des o. g. Risikolevels bei 4.300 Punkten ist es beim S&P 500® definitiv zu früh für einen Abgesang auf den (bisher) sehr freundlichen Investmentjahrgang 2023.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

