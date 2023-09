Tagesausblick für 19.09.: DAX sinkt auf 15.700. Fed-Sitzung im Blickpunkt.

Der DAX® gab im Tagesverlauf rund ein Prozent nach. Nach dem Sprint in der zweiten Wochenhälfte, muss erst einmal durchgeatmet werden. Zudem ist die Nachrichtenlage heute recht mau. Es gibt also kaum neue Impulse. Vielmehr wirft die Fed-Sitzung ihren Schatten voraus und könnte in den nächsten Tagen zu gewissen Schwankungen an den Börsen führen.

An den Anleihemärkten zogen die Renditen europäischer Staatspapiere mehrheitlich kräftig an. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen näherte sich mit rund 2,7 Prozent dem Hoch vom August. In den USA begann der Handel deutlich ruhiger. Bei den Edelmetallen war kaum Bewegung zu beobachten. Ein vergleichbares Bild zeigt sich auch am Ölmarkt. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stagnierte heute bei rund 94 US-Dollar. Der Strompreis, gemessen am Phelix De Base Future nahm heute wieder Kurs auf das Monatstief bei 126,8 Cents.