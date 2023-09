EQS-News: HomeToGo Gruppe ernennt Dr. Bodo Thielmann zum Chief Investment Director

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Personalie

Luxemburg, 19. September 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern, heißt den langjährigen Branchenführer Dr. Bodo Thielmann als HomeToGo’s Chief Investment Director willkommen. In dieser neu geschaffenen Rolle wird Bodo Thielmann sowohl die Akquisitionsstrategie und -umsetzung, als auch die Integration und Skalierung profitabler Unternehmen verantworten. HomeToGo wird seine im großen Umfang vorhandenen liquiden Mittel nutzen, um sowohl die organische als auch die anorganische Expansion voranzutreiben und den erfolgreichen, profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen.

Bodo Thielmann kommt zu HomeToGo aus seiner vorherigen Position als CEO der Destinations Solutions GmbH (HRS Gruppe), die als führendes Travel-Tech-Unternehmen im Ferienhaus-Markt ein wichtiger Partner von HomeToGo ist. Zuvor war er CFO der OYO Vacation Homes Gruppe, zu der die Marken Belvilla, DanCenter und Traum-Ferienwohnungen gehören. Während seiner zehnjährigen Laufbahn bei der Axel Springer Gruppe als COO Electronic Media und Head of New Investments war Bodo Thielmann unter anderem für Investitionen in Airbnb, Runtastic, Awin/Zanox und die heutige AVIV Group, einem führenden digitalen Immobilienunternehmen, verantwortlich. Vor dieser Zeit hatte er Positionen bei Bertelsmann und der Deutschen Telekom inne. Aktuell ist Bodo Thielmann zudem Vorstandsmitglied des Deutschen Ferienhausverbandes.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Wir freuen uns, mit Bodo Thielmann einen unserer langjährigen geschätzten Partner in unserem Leadership Team willkommen zu heißen. Bodo bringt eine unvergleichliche und seltene Kombination an Expertise in den Bereichen Investments und M&A sowie tiefgreifende operative Erfahrung in der Ferienhaus-Branche mit. Besonders wertvoll ist zusätzlich sein ausgeprägtes Wissen über unser spezielles Geschäftsmodell. Unsere gezielten M&A-Aktivitäten haben immer unsere bestehende Strategie unterstrichen, ausgewählte profitable Unternehmen zu akquirieren und zu skalieren, um damit direkt unsere operative und finanzielle Performance zu steigern. Nach mehreren wertsteigernden Akquisitionen in 2022 und dem anschließenden Fokus auf eine Post-Merger-Integration, die wir in 2023 erfolgreich abgeschlossen haben, wird Bodo eine Schlüsselrolle dabei übernehmen, unser gezieltes anorganisches Wachstum in Zukunft weiter voranzutreiben.”

Dr. Bodo Thielmann, Chief Investment Director von HomeToGo: „Ich freue mich sehr darauf, mich einem der am schnellsten wachsenden und auf beeindruckende Weise professionell agierenden Akteure in der Ferienhaus-Branche anzuschließen. In den Jahren meiner Partnerschaft mit HomeToGo waren wir immer durch das gemeinsame Ziel vereint, unseren Reisenden unvergleichliche Erlebnisse zu ermöglichen und dabei ausgezeichnete Leistungen für unsere Partner zu erbringen. In diesem neuen Kapitel freue ich mich darauf, mit wertsteigernden Investitionen die globale Wahrnehmung und das profitable Wachstum von HomeToGo auf dem bereits beeindruckenden Wachstumskurs aufbauend weiter zu stärken.”

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter*innen mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt.

HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften bietet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer*innen als auch für die Partner Vorteile: Nutzer*innen, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kund*innen erreichen und erhalten so eine breitere und hochwertige Nachfrage.

Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG".

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

