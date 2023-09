Krones – Abfüllanlagenhersteller profitiert weiterhin von Nachzieheffekten!

Werbung

Krones – Vollstufiger Anbieter bei Abfüll- und Verpackungstechnik für die Getränke- und Lebensmittelindustrie!

Der in Neutraublingen beheimatete Traditionskonzern gehört zu den technologisch führenden Anbietern im Bereich Abfüll- und Verpackungsanlagen. Gefragt sind die Komplettlösungen für das Abfüllen und das Verpacken von Getränken, nicht nur in der Getränkeindustrie. Hier vertrauen Schwergewichte wie Pepsi, Coca-Cola, Nestlé oder Heineken seit Jahrzehnten auf die Expertise von Krones. Als vollstufiger Anbieter in den Bereichen Anlagen- und Verfahrenstechnik, Etikettier- und Verpackungslösungen sowie speziellen Intralogistiklösungen deckt Krones alle Bedürfnisse seiner Kunden ab und ist als Systemtechnikspezialist auch in der Nahrungsmittelindustrie ein gefragter Partner.

Krones-Lösungen sorgen für mehr Effizienz und sinkende Kosten!

Unter anderem offeriert Krones mit seinem Produktportfolio Lösungen für das Segment „Liquid-Foods“. Auch hier gehört Krones mit ganzheitlichen Systemangeboten wie der Produktfamilie „Viscofill“ seit Jahrzehnten zu den Marktführern. Viscofill bietet die perfekte Lösung, um Konfitüren, Honig, Saucen, Milchprodukte, Salatdressings oder Babynahrung in Dosen, Glas- oder PET-Behälter zu füllen, wobei die Viscofill-Produktfamilie nicht nur höchste Anforderungen hinsichtlich der aktuellen Hygienestandards erfüllt. Dank dem Einsatz von Krones-Lösungen wie Viscofill lassen sich gegenüber herkömmlichen Abfüllanlagen auch erhebliche Vorteile hinsichtlich Ressourcen- und Energieeffizienz erzielen, was sich letztendlich auch positiv auf der Kostenseite bemerkbar macht. Ein gutes Beispiel, wie sich durch den Einsatz moderner Anlagentechnik signifikante Vorteile realisieren lassen, bietet die von Krones entwickelte „Brewnomic“-Systemlösung, die in der Brauereiindustrie seit Jahren neue Maßstäbe hinsichtlich Nachhaltigkeit und Effizienz setzt. Mit dem von der Krones-Tochter Steinecker entwickelten „Brewnomics“-Konzept lassen sich Reststoffe wie Malzstaub, Treber, Hefe oder Abwasser, die beim Brauprozess anfallen, mithilfe einer integrierten Biogasanlage in Methan umwandeln, das wiederum durch ein angeschlossenes Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme überführt wird. Damit lässt sich die komplette Brauerei inklusive aller notwendigen Nebengewerke mit Elektrizität und Wärme versorgen, wobei gleichzeitig der CO2-Ausstoß praktisch komplett eliminiert wird.

Krones überzeugt mit soliden Q2-Zahlen und bestätigt Jahresausblick!

Operativ konnte Krones zuletzt in einem schwierigen Marktumfeld überzeugen, was ein Blick auf die jüngsten Q2-Zahlen belegt. Bei einem Umsatzanstieg von 12,5 % auf 1,132 Mrd. Euro verbesserte sich der operative Gewinn (EBITDA) von 88,1 auf 106,5 Mio. Euro, womit die bereinigte operative Marge von 8,8 auf 9,5 % verbessert werden konnte. Trotz des leicht schwächer als erwarteten Abschneidens konnte Krones damit alles in allem überzeugen. Neben höheren Absätzen im Kerngeschäft profitierte Krones einmal mehr von den zuletzt umgesetzten Preiserhöhungen, wobei es gelang, die gestiegenen Energie- und Personalkosten an die Endkunden weiterzugeben. Auch für das 2. Halbjahr rechnet Krones trotz der wirtschaftlichen Unwägbarkeiten mit einer insgesamt soliden Entwicklung im Kerngeschäft. In diesem Zusammenhang verwies Konzernchef Christoph Klenk auf die nach wie vor hohe Investitionsbereitschaft der internationalen Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Dies belegt auch die starke Entwicklung beim Ordereingang. Hier hatte man zwar im Vergleich zum Rekordniveau aus dem Vorjahr einen deutlichen Rückgang von 18 % auf 1,27 Mrd. Euro hinnehmen müssen. Allerdings stand zum Ende des 2. Quartals mit 3,93 Mrd. Euro ein Rekordauftragsbestand in den Büchern, 10,6 % mehr als noch zu Jahresbeginn.

Krones sieht sich trotz schwierigem Umfeld auf Kurs zu den Jahreszielen!

Im Anschluss an das Q2-Zahlenwerk bestätigte Krones seine im 1. Quartal nach oben revidierten Jahresziele. Entsprechend geht man für das laufende Fiskaljahr von einem Umsatzplus von 11 bis 13 % aus, während die bereinigte operative Rendite bei 9 bis 10 % erwartet wird. Da sich die Versorgungslage mit wichtigen Bauteilen zuletzt weiter verbessert hat und man in der 2. Jahreshälfte außerdem die Schlagzahl bei der Fertigung erhöhen will, hat Krones gute Chancen, das obere Ende der Prognosespanne erreichen zu können. Auch das Konzernmanagement scheint von den guten Aussichten im operativen Geschäft überzeugt. Anfang August wurden bei Krones Insiderkäufe über rund 80.856 Euro vermeldet. Der Analystenkonsens rechnet für 2023 mit einem deutlichen EPS-Anstieg auf 7,39 Euro, während der Gewinn je Aktie in 2024 bereits bei 9,13 Euro erwartet wird. Damit sinkt das KGV auf Basis der Schätzungen für 2024 auf 10,6, was moderat erscheint.

Stand: 19.09.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion