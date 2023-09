EQS-News: Schweizer Electronic AG: Nicolas-Fabian Schweizer in seinem Amt als Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands PCB-ES bestätigt

EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Schweizer Electronic AG: Nicolas-Fabian Schweizer in seinem Amt als Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands PCB-ES bestätigt



21.09.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Schweizer Electronic AG: Nicolas-Fabian Schweizer in seinem Amt als Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands PCB-ES bestätigt - Europas technologische Souveränität durch branchenübergreifende Zusammenarbeit stärken Schramberg / Dresden, 21. September 2023 – Nicolas-Fabian Schweizer (Schweizer Electronic AG) ist heute auf der Mitgliederversammlung des ZVEI-Fachverbands Printed Circuit Boards and Electronic Systems (PCB-ES) in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt worden. Für Schweizer, der auch im Gesamtvorstand des Elektro- und Digitalverbands ZVEI aktiv ist, ist es die zweite Amtsperiode. Zu seinen Zielen sagte der 48jährige Vorstand der Schweizer Electronic AG: „Die Komponentenindustrie, allen voran die Halbleiter, aber insbesondere auch die hierzu gehörende Leiterplattenbranche und die Elektronikfertigung (EMS) spielen heute eine noch wichtigere Rolle für den europäischen Industriestandort. Erst im Zusammenspiel gelingt es, ein leistungsstarkes Mikroelektronik-Ökosystems aufzubauen. Ziel für die nächsten drei Jahre ist es, die Zusammenarbeit aller an der Lieferkette beteiligten Unternehmen im ZVEI ausbauen und damit sowohl die Innovationsfähigkeit unserer Branche als auch die Resilienz der Wertschöpfungsketten stärken. Ein robustes Mikroelektronik-Ökosystem ist für Europas De-Risking-Strategie und die Resilienz der Wertschöpfungsketten unverzichtbar. Mit unserer Arbeit wollen wir im ZVEI den Industriestandort Deutschland im internationalen Wettbewerb stärken, die wirtschaftliche Prosperität Europas fördern, gleichzeitig aber auch die Identität der Branche stärken. Zusammen mit dem ZVEI-Schwesterfachverband ECS (Electronic Components Systems) werden wir unsere Aktivitäten an diesen Zielen ausrichten. Für Europas technologische Souveränität ist die branchenübergreifende Zusammenarbeit wichtiger denn je.“ Nicolas-Fabian Schweizer engagiert sich bereits seit 2017 im ZVEI. Schweizer ist CEO des Leiterplattenherstellers Schweizer Electronic AG in Schramberg und verantwortet die Bereiche Technology R&D, Business Development, Operations & Quality, Human Ressources (HR), Legal sowie Media & Communications. Seit April 2011 ist er als Vorstand der Schweizer Electronic AG bestellt, seit 2020 in der Funktion des CEO. Das Unternehmen wird in der 6. Generation von der Gründerfamilie Schweizer geführt. Schweizer ist weiterhin Mitglied im Fachbeirat Electronica der Messe München, im Regionalbeirat Freiburg der Deutschen Bank AG, der Vollversammlung der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie im Beirat der WVIB Schwarzwald AG. Über den ZVEI-Fachverband PCB-ES

Der ZVEI vertritt die gemeinsamen Interessen der Elektro- und Digitalindustrie und der zugehörigen Dienstleistungsunternehmen in Deutschland und auf internationaler Ebene. Der Verband zählt mehr als 1.100 Mitgliedsunternehmen, in der ZVEI-Gruppe arbeiten 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der ZVEI-Fachverband Printed Circuit Boards and Electronic Systems (PCB-ES) repräsentiert die Leiterplatten-, elektronische Baugruppen- und integrierte Schichtschaltungsindustrie. Das Ziel ist die Optimierung der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie die Stärkung des deutschsprachigen und europäischen Standorts. Die Branche erzielte im Jahr 2022 allein in Deutschland einen Umsatz von über 40 Milliarden Euro.

Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus. Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol „SCE“, „ISIN DE 000515623“) zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie von: Lisa Jeske

Schweizer Electronic AG

Einsteinstraße 10

78713 Schramberg

Telefon: +49 7422 / 512-104

Email: lisa.jeske@schweizer.ag

Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

Fotos Schweizer Electronic AG | Flickr Kontakt ZVEI:

Melanie Unseld

Senior Managerin Kommunikation

Bereich Kommunikation

Telefon: +49 69 63 02 202

Mobil: +49162 2664 968

Email: Melanie.Unseld@zvei.org

21.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com