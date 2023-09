EQS-News: tokentus investment AG investierte 300.000 USD in die US-amerikanische HOPR AI Inc., die unter der Marke Jiritsu Network verifizierbare Datenverarbeitung für Blockchains anbietet

EQS-News: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

tokentus investment AG investierte 300.000 USD in die US-amerikanische HOPR AI Inc., die unter der Marke Jiritsu Network verifizierbare Datenverarbeitung für Blockchains anbietet



21.09.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tokentus investment AG investierte 300.000 USD in die US-amerikanische HOPR AI Inc., die unter der Marke Jiritsu Network verifizierbare Datenverarbeitung für Blockchains anbietet

Jiritsu Network ermöglicht überprüfbare Off-Chain-Berechnungen und somit die Verifizierung von Daten und Workflows auf Blockchains

tokentus investiert USD 300.000 über ein SAFE (Simple Agreement for Future Equity) mit der Wandlungsmöglichkeit in Eigenkapital der HOPR AI Inc.

Es handelt sich um eine Investition in eine Kern-Infrastruktur zur Lösung eines spezifischen Blockchain-Problems

Plus Option zum Kauf zukünftiger Token mit einer Eigenkapital-Token-Struktur von 1:1

Frankfurt am Main, 21. September 2023 - Die in Frankfurt am Main ansässige tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol: 14D) erwarb ein in Eigenkapital wandelbares Wandeldarlehen von HOPR AI Inc. („Jiritsu Network“) registriert in Delaware, USA, mit Hauptsitz in New Jersey, USA, für 300.000 US-Dollar.

Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen hat nach eigener Aussage Technologien, wie Unlimited Verifiable Compute (UVC) entwickelt, mit dem Ziel, einen einfach programmierbaren Ansatz anzubieten, der auf jeden Workflow angewendet werden kann und Proof of Workflow generiert. Um eine Masseneinführung und weitere Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie sicherzustellen, müssen, auch aus Sicht der tokentus, verschiedene Aspekte wie Sicherheit, Skalierbarkeit, Risikomanagement und KI-Datenintegrität, angegangen und verbessert werden. Darüber hinaus sind die Rechenfähigkeiten der Layer-1- und Layer-2-Blockchains derzeit begrenzt. Jiritsu Network arbeitet daran, um diese Aspekte zu lösen und voranzutreiben.

Jiritsu Network löst damit nach eigener Positionierung und Beschreibung konkret das folgende, wiederkehrende Problem im Bereich der Blockchain-Technologie. Normalerweise werden Off-Chain-Daten (wie beispielsweise Börsenkurse) außerhalb der Blockchain gesammelt und auf die Blockchain transferiert. Auf Basis dieser Daten können dann mit Hilfe von Smart Contracts unterschiedliche Abläufe ausgeführt werden. Der Transfer dieser Off-Chain-Daten wird von sogenannten „Oracles“ ermöglicht. Hierbei gibt es jedoch einige Einschränkungen. So können Oracles Zahlen zum Beispiel verifizieren, aber keine Aussage darüber treffen, wie diese errechnet wurden. Somit könnten nicht vertrauenswürdige Daten auf eine Blockchain transferiert werden und in einen Smart Contract gelangen.

Jiritsu Network arbeitet nach eigenem Aussagen an einer technologischen Lösung, um die Sicherheit und Authentizität von Off-Chain-Daten zu gewährleisten und das Vertrauen in die Daten wie folgt zu verbessern. Jiritsu Network könne das Anwendungsgebiet von Smart Contracts erweitern und eine tatsächliche Daten- und Arbeitsablauftransparenz ermöglichen. Dabei greife Jiritsu Network auf überprüfbare Off-Chain-Berechnungen zurück. Das bedeutet, dass Jiritsu Network jede Datenquelle oder Off-Chain-Berechnung verifizieren und kryptografisch absichern könne. Dies dürfe aus Sicht der tokentus weiteres Vertrauen und Skalierbarkeit in der Blockchain-Industrie schaffen.

Unter dem Namen „Tomei RWA“ stellte Jiritsu Network vor Kurzem auch seine Plattform zur Tokenisierung von Vermögenswerten vor. Das Unternehmen erklärte, dass die Tomei-Plattform durch ihr proprietäres Bescheinigungssystem Sicherheit bei der Vermögensverwaltung bieten soll.

Über zwei Investmentrunden hat Jiritsu USD 10,2 Mio. eingesammelt. Diese Runden wurde von gumi Cryptos Capital angeführt. Neben der tokentus investment AG beteiligten sich weitere bekannte Investoren, wie Susquehanna Private Equity Investments, LLLP, Republic Capital, Evernew Capital, Provenance Blockchain, Polymorphic Capital, und Saxon.

"Mit Jiritsu Network investieren wir in eine, wie wir bei tokentus analysiert haben, wichtige und wesentliche Lösung, die aus unserer Sicht die Nutzung der Blockchain transparenter und sicherer für Unternehmen machen könnte, und so auch für eine weitere Verbreitung der Blockchain-Technologie sorgen würde", sagt Oliver Michel, CEO der tokentus investment AG. "Beides, sowohl die bereits bestehenden Partnerschaften der Jiritsu Network als auch der starke strategische Wert der Investoren, die unserer Einschätzung nach führend im Bereich Real World Assets sind, ist unserer Meinung nach eine gute Basis für den Erfolg von Jiritsu Network“, fügt Benedikt Schulz, Investment Manager bei tokentus, hinzu. "Auch die Gründer von Jiritsu Network sind, so wie wir das bei tokentus einordnen können, sehr erfahren und können in Summe auf mehrere erfolgreichen Exits, Patente und technische Auszeichnungen verweisen", ergänzt Mona Tiesler, Investment Managerin bei tokentus.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen, Token von Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen, erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen, Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital Funds und SPV-Strukturen.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der tokentus investment AG (die „Aktien“) dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten oder „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) oder für Rechnung von U.S. persons, angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Kontakt für Rückfragen

Oliver Michel

CEO der tokentus investment AG

Tel: +49 175 7222 351

contact@tokentus.com

www.tokentus.com