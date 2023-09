10-jährige Rendite USA - Höchster Stand seit 2007

Die Zinsen in den USA haben jüngst durch die Bank neue Bewegungshochs erreicht. Unabhängig vom jeweiligen Laufzeitband (2, 5, 10 bis 30 Jahre) ist diese Entwicklung gleichbedeutend mit neuen Mehrjahreshochs – zum Teil sogar den höchsten Ständen seit 2007/2006. Charttechnisch intensiver möchten wir uns die 10-jährige Rendite USA anschauen. Die zuletzt diskutierte Flaggenkonsolidierung ist inzwischen nachhaltig nach oben aufgelöst (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 23. August ). Zusammen mit dem Sprung über das Hoch vom Herbst 2022 (4,34 %) sind das aktuell die entscheidenden Katalysatoren. Das rechnerische Kursziel – abgeleitet aus der beschriebenen Flaggenkonsolidierung – lässt sich auf rund 5 % taxieren. An dieser Stelle sollten Anlegerinnen und Anleger hellhörig werden, denn dieses Anlaufziel harmoniert bestens mit diversen alten Hoch- und Tiefpunkten, welche die 10-jährige Rendite von 1995 bis 2007 in diesem Dunstkreis ausgeprägt hat. Auf der Unterseite bestehen dagegen Unterstützungen in Form des o. g. Hochs vom Herbst 2022 und danach in Form des Hochs vom März 2023 bei 4,09 %. Dieses Level sollte die 10-jährige Rendite USA in Zukunft nicht mehr unterschreiten.

10-jährige Rendite USA (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite USA

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

