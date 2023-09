Diese Immobilien-Aktie bleibt im Rallymodus

Aroundtown SA - WKN: A2DW8Z - ISIN: LU1673108939 - Kurs: 1,892 € (XETRA)

Mit einem bullischen `Rounding Bottom´ an der Kurszielzone um 0,90 EUR startete Ende Mai die Aufholjagd der Aktie von Aroundtown, die zuvor ausgehend von Verlaufshochs um 3,00 EUR massiv abverkauft worden war.

Der erste Meilenstein wurde mit dem Anstieg über die Hürde bei 1,40 EUR erreicht und der Aufwärtstrend in der Folge an das zuletzt anvisierte Kursziel bei 1,85 EUR fortgesetzt.

Zentraler Widerstand bei 2,05 EUR

Die Marke wurde mittlerweile leicht überschritten, was als Hinweis auf eine Ausdehnung der Rally zu werten ist. Nach einem Rücklauf an die Oberseite des mittlerweile verlassenen Aufwärtstrendkanals könnte die nächste Kaufwelle bis an den Widerstand bei 2,05 EUR führen. Sollte dieser ebenfalls überschritten werden, könnte sogar die mittelfristige Abwärtstrendlinie überwunden und der Anstieg bis 2,49 EUR fortgeführt werden.

Nachdem die Hürde bei 2,05 EUR allerdings eine starke Barriere darstellt, ist hier mit einer Korrektur zu rechnen. Kursrücksetzer bis 1,68 - 1,73 EUR wären an sich unproblematisch und dürften dort spätestens wieder auf Käufer treffen. Erst darunter stünde eine deutliche Korrektur bis 1,40 EUR an.

