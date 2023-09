Blick über den Tellerrand: Schau dir doch einmal diese 3 spannenden Aktien aus Schweden an!

Als deutsche Privatanleger investieren wir zum Großteil in deutsche und US-amerikanische Aktien. Wer es etwas exotischer mag, schaut vielleicht noch nach China oder Kanada. Andere europäische Länder werden hingegen oftmals ignoriert – obwohl es dort viele spannende Aktien gibt. Wie die folgenden drei Unternehmen aus Schweden.

Starke Kennzahlen bei der Evolution Gaming Group

Das erste dieser wenig bekannten Unternehmen ist die Evolution Gaming Group (WKN: A2PK19). Das Unternehmen ist der globale Marktführer für Live-Casinospiele, die online übertragen werden. Es werden also Casinospiele wie Roulette und Poker in echten Studios mit echten Dealern durchgeführt und live auf über 600 Online-Glücksspiel-Webseiten übertragen. Die Betreiber dieser Webseiten sind die Kunden von Evolution Gaming. Diesen Kunden werden darüber hinaus Online-Spiele angeboten.

Ich finde das klingt erst einmal nicht besonders spannend. Die Geschäftszahlen überzeugen mich jedoch auf voller Linie. Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Umsatz um 30 %, das Ergebnis je Aktie um 29 %. Die Gewinnmarge lag im abgelaufenen Quartal bei unglaublich hohen 59,9 %, die Rendite auf das eingesetzte Kapital liegt regelmäßig bei über 20 %.

Gemessen an diesen Zahlen empfinde ich das KGV von 26 als nicht zu hoch (Stand aller Angaben: 19.09.23). Denn auch das weitere Wachstumspotenzial scheint mir groß. Im Jahr 2022 wurden noch 80 % der Casinospiele „offline“ durchgeführt, wobei der Online-Markt mit einer Wachstumsrate von 20 % in den letzten Jahren aufholt. Trotz möglicher regulatorischer Risiken finde ich die Aktie daher heute spannend.

Husqvarna profitiert von Digitalisierung und Automatisierung

Während die Evolution Gaming Group erst im Jahr 2006 gegründet wurde, blickt die Husqvarna Group (WKN: A0J2R2) auf eine 333-jährige Geschichte zurück. Der schwedische Konzern ist heute besonders für seine Marken Husqvarna und Gardena bekannt und stellt zum Beispiel Kettensägen, Mähroboter, Bewässerungssysteme und Diamantwerkzeuge her.

Diese Produkte werden stetig weiterentwickelt – die Trends Digitalisierung und Automatisierung spielen Husqvarna somit in die Karten. Dies erkennt man auch an der Geschäftsentwicklung der letzten Jahre. Der Umsatz stieg in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 7 % im Jahr an. Im ersten Halbjahr 2023 setzte sich diese Entwicklung fort. Der Umsatz stieg um 8 %, während der Gewinn stagnierte. Die gesamtwirtschaftliche Schwäche macht sich im zyklischen Geschäft bemerkbar.

Langfristig sehe ich Husqvarna jedoch gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach automatisierten Lösungen im Gartenbereich zu profitieren. Das KGV von 26 empfinde ich dennoch als etwas hoch.

Die Lagercrantz Group überzeugt mit Fokus auf aussichtsreiche Nischen

Das dritte spannende Unternehmen aus Schweden ist die Lagercrantz Group (WKN: A2QEJ6). Genauer gesagt ist dies nicht ein Unternehmen, sondern eine Ansammlung von mittlerweile rund 70 kleineren Unternehmen. Diese Tochtergesellschaften bieten technische Produkte und Dienstleistungen für unterschiedlichste Nischen an – wie Schließsysteme für Schiffstüren, Notfallbeleuchtung in Gebäuden oder Geräte zur Radonmessung. Die einzelnen Unternehmen haben gemeinsam, dass sie weitgehend eigenständig agieren können und jeweils eine führende Position in ihren speziellen Märkten anstreben.

Mit diesem Geschäftsmodell hat sich Lagercrantz langfristig sehr gut entwickelt. Es werden stetig neue Unternehmen übernommen – zuletzt ein norwegischer Hersteller von Installationsmaterialien und Kabel-Halterungen. Befeuert durch dieses anorganische Wachstum stieg der Gewinn in den letzten fünf Jahren im Durchschnitt um 25 % pro Jahr.

Auch in der Zukunft soll sich dieses starke Wachstum fortsetzen. Die Holding-Gesellschaft peilt ein langfristiges Gewinnwachstum von 15 % im Jahr an. Gemessen an diesen Aussichten finde ich das KGV von 30 fair.

