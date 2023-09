EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Hauptversammlung stimmt zu sämtlichen Tagesordnungspunkten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu

EQS-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Hauptversammlung stimmt zu sämtlichen Tagesordnungspunkten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu



25.09.2023 / 16:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Hauptversammlung stimmt zu sämtlichen Tagesordnungspunkten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zu

Frankfurt am Main, 25.September 2023 – Die Aktionäre der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG („PREOS“, ISIN DE000A2LQ850) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung am 22. September 2023 zu allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 99,63 Prozent den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. So wurde unter anderem Stephan Kunath, Vorstandsmitglied der publity AG, in den Aufsichtsrat der PREOS gewählt. Kunath war bereits Anfang des Jahres gerichtlich zum PREOS-Aufsichtsratsmitglied bestellt worden, nachdem Wolfgang Faillard sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt hatte. Des Weiteren hat die Hauptversammlung einer Absenkung des Wandlungspreises der PREOS-Wandelschuldverschreibung 2019/2024 auf bis zu EUR 4,50 je Aktie (Mindest-Wandlungspreis) zugestimmt. Zusätzlich zum Bedingten Kapital 2020/II in Höhe von bis zu EUR 45.387.002,61 wurde die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023 in Höhe von mindestens EUR 10.083.219,61 auf der Hauptversammlung beschlossen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung finden sich unter https://www.preos.de/investor-relations/ Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf nachhaltige Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor im Bereich Green Development. Im Ankauf liegt der Fokus auf ESG-konforme Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen als auch auf unbebauten Grundstücken, bei denen ESG-Projektentwicklungen in Frage kommen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Portfolio von Immobilien mit ESG-Fokus durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Frankfurt am Main. Pressekontakt: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Svenja Liebig Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main Telefon +49(0) 69/905505-56 E-Mail: preos@edicto.

25.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com