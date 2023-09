Tagesausblick für 26.09.: DAX sinkt auf den tiefsten Stand seit Ende März. Ölrally pausiert.

Die Investoren bleiben zum Auftakt in die neue Woche weiter defensiv. So pendelte der DAX® im frühen Handel zunächst zwischen 15.500 und 15.550 Punkten. Am Vormittag wurde der viel beachtete ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Demnach ist der Index im September den fünften Monat in Folge gesunken. „Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Der DAX® reagierte mit einem deutlich Abschlag auf die neuen Daten und bestätigte damit den Ausbruch unter die 200-Tage-Durchschnittslinie vom Freitag. Im Wochenverlauf werden noch Inflationszahlen erwartet. Die Anleger dürften somit in den nächsten Tagen weiterhin zurückhaltend agieren.

An den Anleihemärkte zeigte sich ein zwiespältiges Bild. Die Renditen kurzläufiger Papiere bewegten sich heute kaum von der Stelle und blieben damit auf Distanz zum jüngsten Hoch. Bei 10-Staatspapieren in Europa und den USA ist die Lage hingegen weiterhin angespannt. Die Renditen setzten den Aufwärtstrend der letzten Tage heute fort. Bei den Edelmetallen regierten heute die Minuszeichen. Der Goldpreis tauchte dabei unter die Marke von 1.920 US-Dollar. Ein Katalysator der Aufwärtsentwicklung der Renditen langfristiger Staatspapiere ist der Ölpreis. Den dritten Tag in Folge pendelte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute in einer Range um 93,50 US-Dollar. Damit legte die Rally zwar eine Pause ein. Anzeichen für eine nachhaltige Entspannung gibt es hingegen noch nicht.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von Lanxess und ProSiebenSat.1 auf. Der Chemiekonzern kündigte weitere Sparmaßnahmen an. Dabei kann es auch zu Stellenstreichungen in Deutschland kommen. Die Großaktionäre von ProSiebenSat.1, die Media for Europe Group der Familie Berlusconi, hat den Anteil am deutschen Medienkonzern auf insgesamt 29,8 Prozent aufgestockt. Eine Übernahme ist derzeit jedoch nicht geplant. Siemens Healthineers sprang am Freitag deutlich nach oben. Heute folgten positive Analystenkommentare, die der Aktie jedoch keinen weiteren Schwung gaben. Deutsche Telekom kippte heute unter die 200-Tagelinie. Damit drohnt eine Verkaufswelle. Die Deutsche Lufthansa setzte den Sinkflug fort und sackt deutlich unter EUR 8.

Morgen wird Verbio Vereinigte Bioenergie Quartalszahlen veröffentlichen. Daimler Truck präsentiert einen Prototyp des wasserstoffbetriebenen GenH2.

Wichtige Termine