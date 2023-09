ROUNDUP: Londoner Flughafen Gatwick streicht Dutzende Flüge

LONDON (dpa-AFX) - Der Londoner Flughafen Gatwick streicht in dieser Woche wegen Personalmangels bei der Flugsicherung zahlreiche Flüge. Das teilte der Flughafenbetreiber am Montagabend mit. Es gebe mehrere Krankheitsfälle, unter anderem wegen des Coronavirus.

Bis Sonntag sind nun täglich maximal 800 Flüge vorgesehen. Das sind an einzelnen Tagen etwa 30 bis 65 Flüge weniger als eigentlich geplant. Der Flughafen Gatwick, der südlich der britischen Hauptstadt liegt, ist nach Heathrow der zweitgrößte Flughafen in Großbritannien.

Die irische Billig-Airline Ryanair forderte in einer Reaktion auf die Einschränkungen den Rücktritt des Chef von National Air Traffic Services (Nats), des größten Flugsicherungsunternehmens in Großbritannien. Ryanair werde keine Flüge streichen, stellte das Unternehmen klar. "Es gehört zu den grundlegenden Erfordernissen, ausreichend Mitarbeiter einzustellen und auszubilden, einschließlich solcher zum Ersatz", kritisierte die Fluggesellschaft, die in Gatwick jedoch nur eine relativ geringe Präsenz hat.

Ein Nats-Sprecher betonte, man habe es mit krankheitsbedingten Ausfällen von 30 Prozent zu tun. Daher sei es verantwortlich, die Zahl der Flüge zu begrenzen./kil/DP/he