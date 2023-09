DAX, Dow Jones, S&P 500, SAF Holland, SMCI. Korrekturen, auf die Größe kommt es an. - Charttechnik mit Rüdiger Born

"Auf die Größe kommt's nicht an...", hört man immer wieder, doch gilt das auch am Markt bei den Korrekturen?

„Auf die Größe kommt’s nicht an…“, hört man immer wieder, doch gilt das auch am Markt bei den Korrekturen? Gerade jetzt scheint die Größe für viele bereits erschreckend. Viele Fragen erreichten mich zum Thema Korrekturen. Grund genug, hier noch mal ein weiteres Special zu machen. In dieser Ausgabe der BNP Paribas BORN Akademie werden wir uns diesem Thema widmen und natürlich auch ganz praxisnah auf DAX, Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq blicken, aber auch auf die Details bei SAF Holland, Super Micro Computer, Sibanye Stillwater, Zucker und noch so manchem mehr. Seid also unbedingt mit dabei, ich freue mich auf Euch!

Datum und Uhrzeit der ersten Verbreitung der Empfehlung: 27.09.2023 18:30 Uhr

