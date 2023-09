dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Im Dax zeichnet sich auch am Mittwoch zunächst noch keine Stabilisierung ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 15 222 Punkte. Dies wäre ein weiterer Tiefststand seit Ende März dieses Jahres. Am Montag und Dienstag hatte der Dax bereits knapp zwei Prozent eingebüßt. Nachdem sich die Börsenlage in Deutschland zuletzt merklich verschlechtert hat, haben am Vorabend die großen US-Indizes nachgezogen. Dow Jones , S&P 500 und Nasdaq 100 schlossen auf Tiefpunkten seit Juni.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Am New Yorker Aktienmarkt haben die Aussichten auf vielleicht nochmals steigende Zinsen die Stimmung am Dienstag wieder erheblich getrübt. Um risikoreichere Anlagen wie Aktien machten Anleger einen Bogen, weil vermeintlich sichere Investments mittlerweile hohe Renditen abwerfen und daher bevorzugt werden. Die Zinssorgen gepaart mit Signalen einer nachlassenden Konjunktur beendeten die jüngste Stabilisierung an den US-Börsen. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 1,14 Prozent schwächer bei 33 618,88 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,47 Prozent auf 4273,53 Punkte. Techwerte büßten noch etwas mehr ein als Standardwerte, ihr Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 1,51 Prozent tiefer bei 14 545,83 Punkten.

ASIEN: - GEMISCHT - Die wichtigsten asiatischen Finanzmärkten haben sich am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Während die Anleger mit einer längeren Periode hoher Zinsen rechnen, gaben die Leitindizes in Japan und Australien jeweils moderat nach. Der Tokioter Nikkei-225 verlor zuletzt 0,26 Prozent an Wert. Verbesserte Industriegewinne, die für August vermeldet wurden, ermöglichten jedoch in China eine Stabilisierung. Zeitweise noch klarer erholt, verteidigte der CSI-300 mit den Werten der Festland-Börsen zuletzt ein Plus von 0,35 Prozent. In Hongkong legte der Hang Seng 0,60 Prozent zu.

DAX 15255,87 -0,97% XDAX 15206,66 -1,46% EuroSTOXX 50 4129,18 -0,92% Stoxx50 3902,46 -0,61% DJIA 33618,88 -1,14% S&P 500 4273,53 -1,47% NASDAQ 100 14545,83 -1,51%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 128,95 +0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0560 -0,12% USD/Yen 149,03 -0,02% Euro/Yen 157,37 -0,14%

ROHÖL:

Brent 94,90 +0,94 USD WTI 91,34 +0,95 USD

/tih