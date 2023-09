EQS-Adhoc: Steuler Fliesengruppe AG: Verkauf der Geschäftsbereiche der Steuler Fliesengruppe AG

EQS-Ad-hoc: Steuler Fliesengruppe AG / Schlagwort(e): Verkauf

Steuler Fliesengruppe AG: Verkauf der Geschäftsbereiche der Steuler Fliesengruppe AG



27.09.2023 / 12:23 CET/CEST

Bremen, 27. September 2023 – Die Eigenverwaltung der Steuler Fliesengruppe AG (ISIN DE006770001) hat intensiv nach Interessenten für die Übernahme der Steuler Fliesengruppe AG gesucht. Aufgrund des mangelnden Interesses an dem Gesamtunternehmen hat sie sich nunmehr entschlossen, die einzelnen Geschäftsbereiche an mehrere verschiedene Bieter zu verkaufen und die abschließenden Verhandlungen hierüber zu führen.



Ein Interessent für das Werk in Mühlacker konnte nicht gefunden werden, so dass es voraussichtlich zu einer Schließung dieses Standortes kommen wird. Nach dem Verkauf der restlichen Geschäftsbereiche soll die Steuler Fliesengruppe AG abgewickelt werden.



Kontakt:

Steuler Fliesengruppe AG

Alexander Lakos

Vorstand

Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen

Tel. 0421/6262-206







