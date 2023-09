Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend höher ins Wochenende

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag nach den jüngsten Verlusten überwiegend Zuwächse verbucht. Deutlich nach oben ging es vor allem in Warschau, während der Aktienmarkt in Moskau Kursverluste verzeichnete. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es einen positiven Wochenausklang.

An der Prager Börse legte der PX um 0,62 Prozent auf 1349,32 Punkte zu, nachdem am Donnerstag in Tschechien feiertagsbedingt keine Aktien gehandelt worden waren. Unter den Schwergewichten gewannen Erste Group 2,7 Prozent. Die Papiere von Moneta Money gaben um 0,8 Prozent nach. Philip Morris schlossen mit einem Minus von 1,4 Prozent. Der Nettogewinn des Zigarettenherstellers war im Halbjahr um fast zehn Prozent zurückgegangen.

In Budapest gewann der Bux 0,83 Prozent auf 55 838,55 Punkte. Die auffälligste Kursbewegung unter den ungarischen Standardwerten gab es bei OTP Bank mit einem Plus von 2,2 Prozent.

Am Warschauer Aktienmarkt legte der Leitindex Wig-20 um 1,64 Prozent auf 1915,60 Zähler zu. Der breit gefasste Wig gewann 1,52 Prozent auf 65 397,43 Zähler.

Die zwei umsatzstärksten Werte waren Dino Poland und PKO Bank mit Aufschlägen von jeweils mehr als zwei Prozent. Die Aktien von CD Projekt erholten sich um 1,2 Prozent. Am Vortag waren die Titel des Spieleentwicklers um mehr als acht Prozent abgerutscht. Allegro verbuchten ein Plus von 1,2 Prozent. Bereits am Donnerstag hatten die Papiere der Internetauktionsplattform nach guten Zahlen um 5,7 Prozent zugelegt.

In Moskau gab der russische RTS-Index um 0,34 Prozent auf 1007,58 Punkte nach./ste/kat/APA/ajx/he