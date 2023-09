DIHK will 'Beschleunigungsmanager' für weniger Bürokratie

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Industrie- und Handelskammer fordert mehr Tempo von der Bundesregierung bei Maßnahmen für weniger Bürokratie. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben sagte: "Wie in einem Unternehmen brauchen wir ein funktionierendes Projektmanagement, das Probleme erfasst, analysiert und löst. Es ist Zeit für einen Beschleunigungsmanager der Bundesregierung, der dafür sorgt, dass sich die Windräder drehen, der Glasfaserausbau funktioniert und baufällige Brücken schnell wieder stabil stehen." Ein im Bundeskanzleramt angesiedeltes Projekt- und Beschleunigungsmanagement sei wichtiger denn je. "Denn aktuell hakt es in Deutschland an vielen Ecken und Kanten."

Beim DIHK findet am Freitag eine Konferenz zum Bürokratieabbau statt, an der unter anderem Justizminister Marco Buschmann (FDP) teilnimmt. Wansleben sprach sich dafür aus, neue Gesetze mit Belastungen zu stoppen und überflüssige Regulierungen zu streichen. Das gelte auch für die EU. Die Wirtschaft brauche dringend ein "Belebungssignal"./hoe/DP/zb