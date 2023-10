EQS-CMS: Aareal Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Aareal Bank AG / Bekanntmachung über die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Aareal Bank AG in auf den Namen lautende Stückaktien

Aareal Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.10.2023 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aareal Bank AG Wiesbaden ISIN (alt) Inhaberaktien: DE0005408116 ISIN (neu) Namensaktien: DE000A37FT90 Bekanntmachung über die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Aareal Bank AG in auf den Namen lautende Stückaktien Die ordentliche Hauptversammlung der Aareal Bank AG vom 10. August 2023 hat unter anderem die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft im Verhältnis von 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien und die weiteren erforderlichen Änderungen der Satzung beschlossen. Die Satzungsänderungen wurden am 19. September 2023 in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Wiesbaden unter HRB 13184 eingetragen und sind damit wirksam geworden. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 179.571.663 ist nunmehr in 59.857.221 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 3,00 eingeteilt. Die Umstellung auf Namensaktien setzt die Führung eines Aktienregisters voraus, in das die Aktionäre eingetragen werden. Bei natürlichen Personen werden Name und Vorname sowie die Wohnanschrift, Geburtsdatum, eine elektronische Adresse sowie Stückzahl der gehaltenen Aktien aufgenommen. Bei juristischen Personen werden Firma und Sitz, die Geschäftsanschrift und Stückzahl der gehaltenen Aktien in das Aktienregister eingetragen. Gegenüber der Gesellschaft gilt nur derjenige als Aktionär und ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, der als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist. Die Rechtstellung der Aktionäre, die in das Aktienregister eingetragen werden, wird durch die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in Namensaktien nicht beeinträchtigt. Ihre Beteiligung an der Gesellschaft bleibt ebenso unverändert wie die mit ihren Aktien verbundenen Rechte. Auch wird das Recht der Aktionäre zur Veräußerung ihrer Aktien nicht eingeschränkt oder erschwert, da die Übertragung der Namensaktien nicht der Zustimmung der Gesellschaft bedarf. Der letzte Handelstag der Inhaberaktien mit der ISIN DE0005408116 soll der 11. Oktober 2023 sein. Ab dem 12. Oktober 2023 sollen die Aktien der Aareal Bank AG unter der neuen ISIN DE000A37FT90 als auf den Namen lautende Stückaktien der Aareal Bank AG gehandelt werden. Die depotmäßige Umstellung auf Namensaktien wird am 13.Oktober 2023, abends (Record date) vorgenommen. Dazu werden die bei Kreditinstituten depotverwahrten Bestände an auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Aareal Bank AG jeweils im Verhältnis von 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft umgestellt. Ab dem 16. Oktober 2023 (Zahlbarkeitstag) erfolgt die Bestandsumstellung auf Namensaktien bei Clearstream Banking AG unter der neuen ISIN DE000A37FT90. Das Grundkapital der Aareal Bank AG, eingeteilt in auf den Namen lautende Stückaktien, ist in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird. Die Aktionäre der Gesellschaft werden an dem bei der Clearstream Banking AG hinterlegten Sammelbestand entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt. Als Abwicklungsstelle fungiert die Aareal Bank AG selbst. Wiesbaden, September 2023 Aareal Bank AG - Der Vorstand -

02.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com