DAX – Anleger sind verunsichert. Chemietitel besonders unter Druck.

Die Spannungen im Nahen Osten drückten zum Auftakt auf die neue Handelswoche auf die Notierungen. Zudem teilte das statistische Bundesamt am Morgen mit, dass die Industrieproduktion in Deutschland im August um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresniveau zurückging. So sank der DAX® in der ersten Handelsstunde um knapp ein Prozent auf 15.100 Punkte.

Bei den Einzelwerten standen zum Handelsauftakt vor allem Chemiewerte wie BASF, Covestro und Lanxess unter Druck. Die Deutsche Telekom plant Meldungen zufolge erneut Stellenstreichungen. Betroffen sind unter anderem die IT-Tochter T-Systems und die Mobilfunktocher T-Mobil US. Krones ersetzt ab heute die Aktie von Suse im SDAX®. Schaeffler plant die Übernahme von Vitesco und bietet Meldungen zufolge 91 Euro pro Aktie.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.282/15.508/15.628/15.695/15.806/15.987 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947/15.036 Punkte Die Erholung vom Freitag währte nicht lang. Der Kreuzwiderstand bei 15.282 Punkten scheint im Augenblick zu massiv. So sank der DAX® im frühen Handel zurück in die Mitte der kurzfristigen Handelsrange von 14.947 und 15.282 Punkten. Solange die untere Begrenzung nicht verletzt wird, dürfte der nächste Anlauf nicht lange auf sich warten lassen. Gelingt der Ausbruch über 15.282 Punkte, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotzenzial bis 15.508 und im weiteren Verlauf bis 15.628 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 13.06.2023 –06.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.10.2018 – 06.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 239,51 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 224,69 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.023; 09:45 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 9,75 12.191,423708 13.715,351672 5 Open End DAX® HC01QX 6,42 13.714,882261 14.477,429715 10 Open End DAX® HC0558 3,93 14.222,701779 14.730,452233 15 Open End DAX® HC9GQC 5,72 14.628,957393 14.933,239707 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2023; 09:45 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 6,03 18.277,747348 16.755,210994 -5 Open End DAX® HC8E76 15,60 16.754,288795 15.991,968655 -10 Open End DAX® HC6WGY 14,42 16.246,469278 15.737,95479 -15 Open End DAX® HC8E7N 20,15 15.840,213663 15.536,081561 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2023; 09:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX – Anleger sind verunsichert. Chemietitel besonders unter Druck. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).