Die meistgehandelten Produkte. DAX – Bullen und Bären mit hohen Hebeln

Der DAX® startete im frühen Handel bei 15.150 Punkten. Zunächst wurden erste Verluste verzeichnet und der DAX® sank zu einem Tagestief von 15.077,66 Punkten. Im weiteren Verlauf konnte der DAX® jedoch die Verluste wieder eindämmen. Die meistgehandelten Produkte zeigen, dass die Anleger unentschieden über die Enwicklung des Aktienmarktes sind. Aufgrund der Situation im Nahen Osten befindet sich auch die Rüstungsaktie Rheinmetall in den meistgehandelten Produkten, welche mit einen Plus von 6,08 Prozent in den Handelstag startete.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC2WD2 5,51 15136,00 Punkte 14617,400676 Punkte 27,39 Open End DAX ® Put HC5W2K 21,92 15136,00 Punkte 17304,216723 Punkte 6,89 Open End DAX ® Put HC9L5P 6,37 15136,00 Punkte 15717,552718 Punkte 23,65 Open End DAX ® Call HC9RQD 1,48 15136,00 Punkte 15003,438693 Punkte 103,82 Open End DAX ® Call HC2XN5 3,47 15136,00 Punkte 14817,485773 Punkte 42,69 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2023; 10:26 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Apple Inc. Call HC3RTC 4,70 175,76 USD 134,00 USD 3,56 19.06.2024 DAX ® Put HC884M 1,18 15138,50 Punkte 15000,00 Punkte 126,67 17.10.2023 DAX ® Put HC8RM2 6,53 15138,50 Punkte 15800,00 Punkte 23,35 10.10.2024 Nasdaq-100® Call HB8FOC 19,87 14973,241361 Punkte 13000,00 Punkte 7,10 12.12.2023 DAX ® Call HC57S5 6,25 15138,50 Punkte 16100,00 Punkte 24,31 18.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2023; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC977W 13,67 15162,50 Punkte 15991,968655 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC9GQC 6,48 15162,50 Punkte 14933,239707 Punkte 25 Open End DAX ® Short HC2RHX 5,23 15162,50 Punkte 16755,210994 Punkte -5 Open End DAX ® Short HC99JV 12,25 15162,50 Punkte 16501,154983 Punkte -6 Open End Rheinmetall AG Long HC33DE 12,61 247,50 EUR 175,491918 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.10.2023; 10:50 Uhr

