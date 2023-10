Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Israel

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zu Israel

Wie konnte das passieren? Auf der Suche nach einer Antwort sollte man sich nicht wie manche Beobachter in relativierenden Unsäglichkeiten verheddern. Es konnte passieren, weil die korrupte Terroristenclique namens Hamas, die seit 2007 fast zwei Millionen Menschen im vermutlich größten Freiluftgefängnis der Welt namens Gazastreifen kontrolliert, es so wollte. Und weil sie es konnte: Vor allem vom Iran und wohl auch von Russland ist sie genau dafür hochgerüstet und trainiert worden. Die Gefahr, dass die freie Welt gezielt in einen Zweifrontenkrieg verwickelt wird, ist groß. Die Zeiten des Wegschauens und des Sich-Frei-Kaufens von Realitäten sind schon lange abgelaufen. Bei einem Aspekt der Zeitgeschichte, bei dem Deutschland mehr gefordert ist als alle anderen Staaten der Welt: Wir schulden den Menschen jüdischen Glaubens innen- und außenpolitisch unverbrüchliche Klarheit und Solidarität. Weil nur so am Ende Frieden und Perspektiven entstehen. Wischiwaschi und "Ja, aber" stärken nur Terroristen und Diktatoren./yyzz/DP/zb