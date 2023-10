Niederlande holen Bürger aus Israel

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande werden mit einer Militärmaschine rund 200 Bürger aus Israel abholen. Der Airbus sollte am Mittwochnachmittag in Tel Aviv landen, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in Den Haag mit. Die Maschine sollte noch am Abend zum Luftwaffenstützpunkt in Eindhoven zurückkehren. Im Laufe der Woche ist ein weiterer Flug geplant. Die Maschine, die sonst als Frachtflugzeug genutzt wird, hat Platz für etwa 270 Passagiere.

Das Außenministerium kann nicht angeben, wie viele Niederländer sich noch in Israel befinden und zurückkehren wollen. Da die Sicherheitslage in Israel nach den Terrorangriffen von Hamas sich deutlich verschlechtert hatte, rief das Ministerium alle Niederländer in dem Land auf, sich zu melden./ab/DP/ngu