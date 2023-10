Novo Nordisk beendet Nieren-Studie nach vorzeitigem Erfolg früher

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Pharmahersteller Novo Nordisk hat eine Studie zu den Nierenergebnissen seines Blockbuster-Medikaments Ozempic wegen erwiesener Wirksamkeit vorzeitig beendet. Der unabhängige Datenüberwachungsausschuss (Data Monitoring Committee, DMC) sei zu dem Schluss gekommen, dass die Ergebnisse einer Zwischenanalyse bestimmte vorab festgelegte Kriterien für einen vorzeitigen Abbruch der Studie erfüllten, teilte Novo Nordisk am Dienstagabend in Bagsvaerd mit. Um die Integrität der Studie zu schützen, dürfe Novo Nordisk die Ergebnisse bis zum Abschluss der Studie nicht einsehen. Die Ergebnisse werden in der ersten Hälfte 2024 erwartet. Die Aktien des Diabetes-Spezialisten legten am Mittwochmorgen um mehr als drei Prozent zu.

Für die Aktien von Dialyseanbietern ging es hingegen abwärts. Die Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) verloren im frühen Handel mehr als 18 Prozent. Die Studie von Novo Nordisk mit seinem Antidiabetikum zum Einsatz bei chronischen Nierenpatienten sei unerwartet früh zur befürchteten Belastung geworden, schrieb JPMorgan-Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion. Der Anstieg der Zahl von Dialysepatienten dürfte mittel- bis langfristig ordentlich gebremst werden, schätzt der Experte./mne/stw/tih