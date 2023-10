EQS-Adhoc: Muehlhan AG: Muehlhan AG: Korrektur der Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Muehlhan AG: Muehlhan AG: Korrektur der Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2023



13.10.2023 / 16:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR Muehlhan AG: Korrektur der Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2023 Hamburg, den 13. Oktober 2023 – Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7; WKN A0KD0F) (die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die Konzernprognose für das Geschäftsjahr 2023 erneut korrigiert wird. In der am 12. Juli 2023 veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung bezüglich der Konzernprognose wurden für das Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse von € 10 bis € 15 Mio. und ein EBIT zwischen € -2,0 und € -2,5 Mio. prognostiziert. Die Gesellschaft erwartet weiterhin Umsatzerlöse von € 10 bis € 15 Mio., geht aber davon aus, dass das EBIT zwischen € -3,5 und € -4,0 Mio. liegen wird. Die Hauptgründe für die erneute Prognosekorrektur sind die deutlich unter den Erwartungen liegenden Geschäftsaktivitäten im Nahen Osten und eine noch stärkere Belastung der russischen Gesellschaft durch den Krieg in der Ukraine sowie die damit verbundenen Sanktionen. Weitere Informationen erhalten Sie von: Muehlhan AG Investor Relations Frithjof Dorowski Telefon: +49 (0)40 752 71-166 E-Mail: investorrelations@muehlhan.com Über Muehlhan: Als börsennotierte Aktiengesellschaft wird die Muehlhan AG im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000A0KD0F7 / WKN A0KD0F).



