LUFTHANSA – Eine Aktie zwischen Hoffen und Bangen!

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 7,086 € (XETRA)

Mit welchen Problemen Lufthansa in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatte, dürfte jedem bekannt sein. Allgemein ist die Aktie noch nie ein trendstarker Wert gewesen. Seit der Jahrtausendwende pendelten die Kurse im Schwerpunkt zwischen 5,60 EUR und 13 EUR seitwärts. Die Corona-Krise führte Anfang 2020 nun dazu, dass der untere Support getestet wurde. Hier konnte sich die Aktie stabilisieren und Ende 2020 eine Erholung mit Ausbruch ca. 9 EUR starten.

Wenn Träume platzen

Die damit verbundene Hoffnung, in den kommenden Monaten die obere Rangebegrenzung im Bereich von 13 EUR anzulaufen, hat sich mit den Kursverlusten der letzten Monate pulverisiert. Vor allen Dingen die Entwicklung im September und jetzt im Oktober dürften Anleger auf den Boden der Realität zurückholen. Die Aktie ist zurück in ihrer alten Konsolidierungszone nach der Corona-Krise. Das Augenmerk dürfte jetzt auf dem Unterstützungsbereich um 6,85 EUR liegen. Ob diese jedoch einen weiteren Kursrutsch in Richtung unterer Rangegrenze bis hin zu ca. 5 EUR verhindern kann, bleibt abzuwarten.

Fazit: In den nächsten Tagen bzw. Wochen könnte es in der Lufthansa-Aktie eine kleine Stabilisierung und Erholung geben. Im großen Bild ist die Aktie aber ganz klar auf Talfahrt. Hier müsste eine Bodenbildung im größeren Rahmen abgewartet werden. Ohne eine solche könnte der Kurs in den kommenden Monaten sogar weiter in Richtung 5 EUR nachgeben.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Deutsche Lufthansa Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)