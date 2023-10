DEUTSCHE BANK - Dieser Chart sagt "Finger weg!"

Deutsche Bank AG - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Kurs: 10,118 € (XETRA)

Ganz abgesehen vom langfristigen Bild - die Aktie notiert rund 90 % unter ihrem Allzeithoch - haben Anleger bei den Anteilen der Deutschen Bank auch in den letzten beiden Jahren herbe Rückschläge verdauen müssen. Zuletzt sorgte der scharfe Einbruch im März für das jähe Ende eines mehrwöchigen Erholungsversuches.

Ausgehend von einem Tief bei 7,94 EUR konnte der Wert zwar fast zwei Drittel der Verluste wettmachen, am 61,8%-Retracement-Level der Verkaufswelle bei 10,67 EUR stoppte die Erholung allerdings.

Konsolidierung dürfte in neuen Einbruch münden

In den letzten Wochen mündete der korrektive Anstieg in eine dreiecksförmige, sich kontinuierlich zuspitzende Range, deren zugehörige Aufwärtstrendlinien bereits jetzt stark perforiert sind.

Bei einem Bruch der kleineren Unterstützung bei 9,85 EUR wäre das erste bärische Signal aktiviert, dem ein Kursrückgang an die Unterstützung bei 9,52 EUR folgen dürfte. Nachdem das Konsolidierungsdreieck in diesem Fall unterschritten wäre, dürfte auch die Baisse in eine neue Runde gehen und bis 8,90 EUR führen. Dort könnte eine deutliche Gegenbewegung starten. Darunter käme es dagegen schon zu einem Abverkauf bis 7,94 EUR.

Von einer deutlichen Erholung ist die Aktie dagegen noch ein gutes Stück entfernt. Hierfür müssten die Anteile der Deutschen Bank über das Hoch bei 10,55 und den Widerstand bei 10,73 EUR ausbrechen.

Deutsche Bank Aktie Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)