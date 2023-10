EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für den Neunmonatszeitraum 2023

EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen

Insiderinformation gem. Art 17 MAR H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für den Neunmonatszeitraum 2023 Umsatz erreicht EUR 1,0 Mrd. (Vergleichszeitraum 2022: EUR 1,2 Mrd.)

EBITDA mit EUR 66,6 Mio. hinter Vorjahresniveau (Neunmonate 2022: EUR 103,3 Mio.)

Ergebnisstabilisierung im dritten Quartal 2023 fortgesetzt

Wachstum des Free Cashflows auf EUR 58,4 Mio. (Neunmonate 2022: EUR -60,3 Mio.) Salzbergen, 17. Oktober 2023. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat zum Ende des dritten Quartals 2023 den unterjährigen Erholungstrend fortgesetzt und verzeichnete eine stabile Absatz- und Ergebnisentwicklung. Das operative Konzernergebnis (EBITDA*) lag nach vorläufigen Berechnungen im dritten Quartal bei EUR 27,2 Mio. (Q3-2022: EUR 30,5 Mio.). Insgesamt zeigte das dritte Quartal im Geschäftsjahr 2023 die bislang größte Dynamik, obgleich die Herausforderungen (konjunkturelle Entwicklungen; Verfügbarkeit von Rohstoffen; Preisentwicklung Strom/Energie; Kundennachfrage; Wettbewerbssituation) insgesamt bestehen blieben. Die Ergebnisse im Einzelnen: Das EBIT schloss bei EUR 13,0 Mio. nach letztjährigen EUR 17,2 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2023 bei EUR 9,6 Mio. (Q3-2022: EUR 15,3 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre schloss die Gesellschaft mit EUR 7,6 Mio. (Q3-2022: EUR 10,4 Mio.). Die Umsatzerlöse im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres reduzierten sich - mengen- und rohstoffpreisbedingt - auf EUR 337,2 Mio. (Q3-2022: EUR 419,6 Mio.). In der Betrachtung des gesamten Neunmonatszeitraums 2023 erzielte der Konzern ein stabiles EBITDA von EUR 66,6 Mio. (Neunmonate 2022: EUR 103,3 Mio.) und einen aus den genannten Gründen geringeren Umsatz von EUR 1.036,8 Mio. (Neunmonate 2022: EUR 1.225,4 Mio.). Um rund 6,6 Prozent höhere Abschreibungen belasteten das EBIT im Vergleich zum Vorjahr, so dass es sich auf EUR 24,1 Mio. (Neunmonate 2022: EUR 63,4 Mio.) beläuft. Ein vergleichbarer Trend auch beim Ergebnis vor Steuern (EBT), das sich auf EUR 15,2 Mio. beziffert (Neunmonate 2022: EUR 58,2 Mio.). Das Konzernergebnis der Aktionäre schloss bei EUR 11,3 Mio. (Neunmonate 2022: EUR 40,1 Mio.). Damit erwirtschaftete die H&R KGaA ein Ergebnis je Aktie von EUR 0,30, mit EUR 0,20 trug das dritte Quartal 2023 (Neunmonate 2022: EUR 1,08; Q3-2022: EUR 0,28) den unterjährig höchsten Anteil dazu bei. Den wesentlichen Beitrag zum Ergebnis lieferte das Segment ChemPharm REFINING. Es performte im dritten Quartal 2023 mit einem EBITDA von EUR 20,9 Mio. (Q3-2022: EUR 19,4 Mio.) zudem leicht besser als im Vorjahresvergleichsquartal. Mit EUR 43,2 Mio. (Neunmonate 2022: EUR 74,3 Mio.) lag die Segmentperformance für den Neunmonatszeitraum auf einem reduzierten, aber als Folge der unterjährigen Entwicklung dennoch stabilen Niveau. Die Umsätze im Segment erreichten für den Neunmonatszeitraum EUR 634,1 Mio. (Neunmonate 2022: EUR 802,7 Mio.). Unsere internationalen Aktivitäten des Segments ChemPharm SALES verzeichneten mit EUR 8,1 Mio. im dritten Quartal und EUR 21,9 Mio. im Neunmonatszeitraum insgesamt reduzierte operative Ergebnisse (Q3-2022: EUR 10,9 Mio.; Neunmonate 2022: EUR 29,6 Mio.). Die Umsätze im Neunmonatszeitraum blieben mit EUR 380,2 Mio. und mit EUR 129,0 Mio. im Quartal hinter dem Vorjahr (Neunmonate 2022: EUR 401,8 Mio.; Q3-2022: EUR 141,9 Mio.) zurück. Das Segment KUNSTSTOFFE erwirtschaftete für den Neunmonatszeitraum ein verglichen zum Vorjahr verbessertes operatives Ergebnis, allerdings konnte das dritte Quartal 2023 hierzu keinerlei Beitrag leisten. Erzielt wurde ein seit dem Halbjahr unverändertes EBITDA von EUR 3,0 Mio. (Q3-2022: EUR 1,1 Mio.; Neunmonate 2022: EUR 2,4 Mio.). Der Umsatz entwickelte sich mit EUR 38,3 Mio. bzw. EUR 12,0 Mio. uneinheitlich gegenüber den Vorjahresvergleichswerten (Neunmonate 2022: EUR 34,2 Mio.; Q3-2022: EUR 13,1 Mio.); vor allem als Folge einer nach wie vor angespannten Lage der Automobilindustrie. Der operative Cashflow zeigte sich im Neunmonatszeitraum 2023 mit EUR 101,7 Mio. (Neunmonate 2022: EUR -9,0 Mio.) signifikant besser als im Vorjahresvergleichszeitraum. Er wurde unterjährig vor allem durch die geringeren Rohstoffpreise und den damit verbundenen niedrigeren Net Working Capital - Bedarf belastet. In Summe betrug er im dritten Quartal 2023 EUR 44,9 Mio. (Q3-2022: EUR -7,6 Mio.), der Free Cashflow betrug EUR 33,8 Mio. (Q3-2022: EUR -31,6 Mio.). Zum Stichtag 30.9. lag der Free Cashflow bei EUR 58,4 Mio. nach EUR -60,3 Mio. im Vorjahr. Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2022 von EUR 962,1 Mio. auf EUR 926,9 Mio. Das Eigenkapital reduzierte sich im gleichen Zeitraum von EUR 471,2 Mio. auf EUR 466,9 Mio. Per 30. September 2023 betrug die Eigenkapitalquote der Gesellschaft 50,4 % (31. Dezember 2022: 49,0 %). Insgesamt hat die Gesellschaft damit das untere Ende der Gesamtjahreserwartungen von EUR 70,0 Mio. bereits nach 9 Monaten des Geschäftsjahres nahezu erreicht. Die Gesellschaft geht aktuell davon aus, dass ein operatives Jahresergebnis mindestens EUR 80,0 Mio. betragen dürfte. Insgesamt hat die Gesellschaft damit das untere Ende der Gesamtjahreserwartungen von EUR 70,0 Mio. bereits nach 9 Monaten des Geschäftsjahres nahezu erreicht. Die Gesellschaft geht aktuell davon aus, dass ein operatives Jahresergebnis mindestens EUR 80,0 Mio. betragen dürfte. Gleichzeitig sieht man aktuell von einer optimistischeren Aussage ab: Insbesondere könnte eine weitere Eskalation des Nahostkonflikts die globalen Handels- und Lieferbeziehungen sowie die Rohstoffpreise beeinträchtigen und den bekannten Belastungen aus dem Ukrainekrieg hinzutreten. Die Unternehmensleitung wird die weitere Entwicklung engmaschig verfolgen und bei Bedarf weitere Anpassungen der Geschäftserwartungen vornehmen. Die endgültigen Finanzzahlen sowie weitere Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung 2023 werden wie geplant am 15. November 2023 in der Quartalsmitteilung veröffentlicht.

