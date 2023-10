EQS-News: Encavis Asset Management AG erweitert bestehenden Windpark an windstarkem Standort in Irland für Banken-Spezialfonds

EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Expansion/Fonds

Encavis Asset Management AG erweitert bestehenden Windpark an windstarkem Standort in Irland für Banken-Spezialfonds



17.10.2023 / 07:00 CET/CEST

Corporate News

Encavis Asset Management erweitert bestehenden Windpark an windstarkem Standort in Irland für Banken-Spezialfonds

Neubiberg/München, 17. Oktober 2023 – Encavis Asset Management, ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieinvestitionen für institutionelle Investoren und zudem ein Tochterunternehmen des im MDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG, gibt den erfolgreichen Netzanschluss einer weiteren Turbine für den Windpark Clogheravaddy bekannt. Die Grafschaft Donegal an der Westküste Irlands mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von über acht Metern pro Sekunde ist ein extrem windstarker und damit hervorragender Standort für die Erzeugung von sauberer Windenergie. Die Region leistet zudem einen wichtigen Beitrag zur Energiepolitik Irlands, den Strombedarf des Landes bis 2030 zu mindestens 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien zu decken. Der dortige Windpark Clogheravaddy bestand bisher aus insgesamt sechs Turbinen. Die ersten drei Turbinen, jede mit einer Kapazität von 3,6 MW, wurden bereits im Jahr 2019 in Betrieb genommen und produzieren seither sauberen Strom. Im ersten Quartal 2022 erfolgte die Inbetriebnahme weiterer drei Turbinen mit gleicher Leistung. Jetzt konnte der Windpark erfolgreich auf sieben Turbinen erweitert werden und ist nun in der Lage, 24.800 Haushalte mit grünem Strom zu versorgen und jährlich 26.400 Tonnen CO 2 zu vermeiden. Die Gesamtinvestition gehört zum Portfolio des Encavis Infrastructure Fund IV (EIF IV), ein Spezialfonds für Kreditinstitute, der deren spezielle Anforderungen an Regulatorik und Risikomanagement berücksichtigt. Die BayernInvest Luxembourg S.A. verantwortet als AIFM das Fondsmanagement und setzt die anspruchsvolle Investitionsstrategie mit Klassifizierung nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) um. Der Fonds wird exklusiv von der BayernLB vertrieben, die zudem Sparkassen und Genossenschaftsbanken bei der regulatorischen Anbindung eng begleitet. Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG: „Wir sind stolz darauf, mit unserem qualifizierten Structuring Team dieses Leuchtturmprojekt in Irland zu begleiten und dieses Teilprojekt erfolgreich von der Bauphase bis zur Inbetriebnahme gebracht zu haben. Dies ist ein weiterer ertragstarker Baustein in dem erfolgreichen Portfolioaufbau des Banken-Spezialfonds EIF IV, der aktuell intensiv nachgefragt wird.” Encavis Asset Management AG

Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab. Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerks. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG. Dies entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen.



Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com Ihr Kontakt:

Encavis AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

Telefon +49 (0)89 442 30 60 25

tanja.van_den_wouwer@encavis.com

