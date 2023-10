EQS-News: clearvise AG und Nuveen Infrastructure vollziehen Closing über den Verkauf von zwei finnischen Windparks

EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

clearvise AG und Nuveen Infrastructure vollziehen Closing über den Verkauf von zwei finnischen Windparks



19.10.2023 / 11:17 CET/CEST

Corporate News clearvise AG und Nuveen Infrastructure vollziehen Closing über den Verkauf von zwei finnischen Windparks Zusätzliche Erlöse aus Earn-Out-Komponenten erzielt

Aktives Portfoliomanagement unterstützt konsequente Portfoliooptimierung Frankfurt/Main, 19. Oktober 2023 – Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat den Verkauf der zwei finnischen Windparks an Nuveen Infrastructure, einen der weltweit größten Fondsmanager, der in saubere Energie investiert, mit Sitz in London abgeschlossen. Dazu wurde der Kaufvertrag vom Juli 2023, aufschiebend bedingt auf die jetzt erfolgte Zustimmung der projektfinanzierenden Banken zum Gesellschafterwechsel, nun vollzogen. Über den vereinbarten Mindestkaufpreis hinaus konnte clearvise bereits weitere Earn-Out-Komponenten in siebenstelliger Höhe realisieren. „Wir freuen uns sehr, dass die Mitarbeiter unseres Assetmanagement Teams es bereits in so kurzer Zeit durch harte Nachverhandlung der Pachtverträge geschafft haben, die Voraussetzungen für die Auszahlung von vertraglich vereinbarten Earn-Outs zu erzielen. Das ist alles andere als selbstverständlich“, freut sich Manuel Sieth, CFO der clearvise AG. „Die gute Zusammenarbeit mit Nuveen Infrastructure bei der Einholung der Bankenzustimmung zum Gesellschafterwechsel hat uns darin bestätigt, mit Nuveen Infrastructure den richtigen Käufer und Betreiber gefunden zu haben.“ Der Verkauf des vollständigen finnischen Portfolios, bestehend aus den beiden Windparks Haapajärvi 1 (6,6 MW) und Haapajärvi 2 (23,1 MW), war eine strategische Entscheidung. Aufgrund von Zubau und Strompreisvolatilität erachtet die Gesellschaft die Entwicklung des finnischen Marktes als nicht mehr im Einklang mit der klar definierten, aktiven Investitionsstrategie der clearvise. Das Beispiel unterstreicht die schnelle Reaktionsfähigkeit der clearvise in einem sich rasch ändernden Marktumfeld. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Verkaufserlös über das clearPARTNERS Modell in Projekte aus strategischen Allianzen in mehreren europäischen Ländern zu reinvestieren.





Über clearvise Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Auf Basis einer Drei-Säulen- Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).





Über Nuveen Infrastructure Nuveen Infrastructure ist die Infrastruktur-Investmentsparte von Nuveen, dem Investmentmanager von TIAA mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Billionen US-Dollar (Stand: 30. Juni 2023). Nuveen Infrastructure verfolgt das Ziel, in mittelgroße Marktchancen über mehrere Strategien und Sektoren hinweg zu investieren. Dazu gehören saubere Energie, Agrarindustrie, Telekommunikation, Transport und soziale Infrastruktur. Unsere Plattform bietet ein vielfältiges Angebot an Vehikeln und maßgeschneiderten Strategien sowie fundiertes Fachwissen durch ein umfangreiches Netzwerk an operativen Partnern. Nuveen Infrastructure | Nuveen





Kontakt cometis AG

Thorben Burbach

Tel.: +49 (0)611 – 205855-23

Fax: +49 (0)611 – 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

