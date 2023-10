LAM RESEARCH - Aktie nach guten Zahlen dick im Minus

Lam Research Corp. - WKN: 869686 - ISIN: US5128071082 - Kurs: 642,240 $ (Nasdaq)

Lam Research gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Diese überzeugten. Analysten hatten mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 6,07 USD und einem Umsatz von 3,41 Mrd. USD gerechnet. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie und einem Umsatz von 3,48 Mrd. USD. Die erste Reaktion der Börse fällt klar negativ aus. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 642,24 USD wird der Wert aktuell bei 612,02 USD und damit über 30 USD tiefer getaxt.

Die Aktie von Lam Research erreichte am 04. Januar 2022 ein Allzeithoch bei 731,85 USD. Nach einem Rückfall auf das log. 61,8% Retracement der Aufwärtsbewegung nach dem Coronatief drehte die Aktie wieder nach oben und klopfte am 31. Juli am Allzeithoch an.

Dieses Hoch erwies sich allerdings als zu hohe Hürde. Seitdem fällt der Aktienkurs trotz der einen oder anderen Erholung ab. Im Tief notierte er bei 602,62 USD. Ende September startete eine Erholung auf 665 USD. In den letzten Tagen musste der Wert aber schon wieder Abschläge hinnehmen.

Wichtige Unterstützungen nahen

Der heutige Einbruch, so er sich denn bestätigt, führt die Aktie unter den Aufwärtstrend der letzten Tage. Damit ergäbe sich ein neues Verkaufssignal. Im Bereich um 593,78 - 590,33 USD liegen aber mit einer Horizontalunterstützung, einer möglichen unteren Begrenzung der Abwärtsbewegung seit Juli und dem EMA200 wichtige Unterstützungen. In diesem Bereich könnte die Aktie wieder nach oben abdrehen und in Richtung 681 USD ansteigen.

Sollte dieser Bereich allerdings nicht halten, dann müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 548,85 USD oder sogar 517,95 USD gerechnet werden.

Fazit: Der heutige Einbruch beendet die Erholung der letzten Tage formal. Aber wichtige Unterstützungen sind nicht weit entfernt.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)