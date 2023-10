TUI - Aktiendrama hält an! Neues Tief!

TUI AG - WKN: TUAG50 - ISIN: DE000TUAG505 - Kurs: 4,552 € (XETRA)

Im heutigen Handel fällt der Aktienkurs von TUI auf ein neues Jahrestief zurück, womit sich das Trauerspiel des aktuellen Jahres weiter fortsetzt. Noch zu Beginn hatten die Bullen die Hoffnung, dass der Aktie am entscheidenden Support bei 7,90 bis ca. 6,10 EUR der große Turnaround gelingt. In dieser Supportzone gab es zum Jahreswechsel eine große inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Am Ende aber gab es nur eine große Enttäuschung. Anders kann man die anschließenden Verluste, die sich je nach Perspektive auf gut 60 % summieren, nicht bezeichnen.

Anleger brauchen viel Optimismus

In diesem bärischen Umfeld gab es zum Monatswechsel einen Stabilisierungsansatz. Dieser ist mit den heutigen Verlusten gescheitert. Die Aktie fällt deutlich zurück und das unter erhöhtem Volumen. Damit gibt es momentan noch keinen bestätigten Grund, die Aktie zu kaufen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich den Verkäufern keine Unterstützungen mehr entgegenstellen. Ein Umstand, der das Nennen von möglichen bärischen Kurszielen erschwert.

Um für ein wenig Entspannung zu sorgen, wäre aktuell ein Tagesschlusskurs oberhalb von 4,75 EUR nötig. Im Anschluss könnte es zu Erholungsgewinnen auf 5-5,20 EUR kommen. Dort trifft man auf die nächsten Herausforderungen, deren Überwinden weiteres Aufwärtspotenzial freimachen würde, gleichzeitig aber auch für eine erste Verbesserung im mittelfristigen Chartbild sorgt.

Fazit: Der Abwärtstrend in der TUI-Aktie ist weiterhin intakt und könnte sich kurzfristig unterhalb von 4,75 EUR sogar noch ein paar Tage beschleunigen. Wer sich in die Aktie einkaufen möchte, sollte sich dementsprechend noch etwas gedulden. Anders sehe es derzeit oberhalb von ca. 4,75 EUR aus, zumindest wenn man auch dann die entsprechende Risikobereitschaft mitbringt.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

TUI Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)