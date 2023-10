Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwach - Siemens-Energy-Einbruch belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste der Aktien von Siemens Energy und in deren Sog auch der Siemens-Papiere haben den Dax am Donnerstag unter Druck gesetzt. Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) dämmte die Verluste am frühen Nachmittag etwas ein. Die Währungshüter haben nach zuletzt zehn Zinserhöhungen seit Juni 2022 erwartungsgemäß die Leitzinsen unverändert gelassen.

Der deutsche Leitindex näherte sich im Verlauf dem Tief vom Montag bei 14 630 Zählern, das der niedrigste Kurs seit Mitte März war, erholte sich am Nachmittag aber etwas. Letztlich stand ein Minus von 1,08 Prozent bei 14 731,05 Punkten zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,94 Prozent auf 23 796,75 Zähler./edh/he