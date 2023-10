Die meistgehandelten Produkte: DAX – Anleger setzen mehrheitlich auf eine Gegenbewegung. Amazon, Amgen und Alphabet bullish

Die gestrige Erholungsbewegung des DAX® hat erstmal ihr Ende gefunden. Heute morgennotiert der Index mit deutlichen Verlusten. Er notierte zwischenzeitlich ein Tagestief von 14.665 Punkten. Heute kommt kommt der EZB-Rat zusammen um über die weitere Zinsentwicklung zu entscheiden. Vorherige Signale und die sich abschwächende Inflation und Wirtschaftslage lassen den Großteil der Analysten eine Zinspause erwarten. Des Weiteren wird in den USA das akutelle BIP veröffentlicht. Die Quartalsberichtsaison geht heute weiter. Nachdem die Autohersteller VW und Mercedes und auch BNP Paribas schwächere Zahlen veröffentlichten, werden aus Übersee unter anderem noch Hasbro und Mastercard erwartet.

Nachdem Rheinmetall heute überraschend starke Zahlen veröffentlichte, investierten Trader in Faktor-Longs des Rüstungskonzerns. Bei den Optionsscheinen waren Calls der US-Techs Amazon und Alphabet, die gestern deutliche Kursverluste zu verzeichnen hatten, besonders beliebt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC1XDR 3,05 14714,07 Punkte 14440,119131 Punkte 48,16 Open End DAX ® Call HC1RFB 4,37 14714,07 Punkte 14305,881075 Punkte 33,55 Open End DAX ® Put HC8SJD 6,13 14714,07 Punkte 15303,55044 Punkte 24,22 Open End DAX ® Call HC1973 11,37 14714,07 Punkte 13594,193433 Punkte 12,97 Open End Tesla Inc. Put HD02NW 3,59 208,13 USD 245,052758 USD 5,50 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.10.2023; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amgen Inc. Call HB75CU 2,66 272,43 USD 250 USD 9,84 17.01.2024 S&P 500 ® Call HC58QT 3,20 4160,60 Punkte 4250 Punkte 12,31 17.09.2024 Amazon.com Inc. Call HC5KPC 0,51 119,32 USD 140 USD 22,49 13.03.2024 Alphabet Inc. C Call HC5RQT 1,17 123,915 USD 130 USD 10,08 19.06.2024 DAX ® Call HC0XPG 9,38 14698,57 Punkte 14000 Punkte 15,69 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.10.2023; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC0556 7,60 14695,07 Punkte 14150,949935 Punkte 10 Open End DAX ® Short HC99KA 13,75 14695,07 Punkte 16382,59825 Punkte -5 Open End Porsche AG Long HD07TB 6,26 84,30 EUR 82,3984 EUR 15 Open End DAX ® Long HC01RT 13,45 14695,07 Punkte 13405,751652 Punkte 5 Open End Rheinmetall AG Long HC33DE 16,67 274,65 EUR 200,078963 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.10.2023; 11:00 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!