NVIDIA - Anleger werden nervös

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 403,260 $ (Nasdaq)

So langsam aber sicher wird es eng für Investoren in der Nvidia-Aktie. Im laufenden Bullenmarkt startete bereits im Juli eine Konsolidierung. Dabei bewegte sich der Aktienkurs im Schwerpunkt seitwärts. Mit den Kursverlusten in dieser Woche droht jedoch ein mittelfristiges Topmuster. Wie tief könnte die Aktie fallen?

Schulter-Kopf-Schulter-Formation könnte für Probleme sorgen!

Vor allen Dingen die gestrigen Kursverluste bringen die Bullen in der Nvidia-Aktie ins Schwitzen. Streng genommen wurde eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet und aus dieser heraus lassen sich bärische Ziele bei 352 USD und 323 USD ableiten. Damit könnte die Aktie auch gleich das Aufwärtsgap von Ende Mai schließen.

Dem bärischen Verlauf stehen jedoch auch einige positive Argumente gegenüber. Aus einer SKS-Formation kann auch schnell ein bullischer Keil oder eine bullische Flaggenformation werden. Kehren die Kurse schnell über 428 USD zurück, wird aus der SKS lediglich eine Range mit einem kurzfristig bärischen Fehlausbruch. In all diesen Fällen könnte es in den nächsten Wochen problemlos zu einem Anlauf auf die zentrale Widerstandszone bei 477-502 USD kommen.

Fazit: Das Risiko in der Nvidia-Aktie ist mit der jüngsten Kursentwicklung gestiegen. Im ungünstigsten Fall kommt es tatsächlich zu Korrektur mit Abgaben auf und unter 352 USD. Dafür wäre es jedoch wichtig, dass die Verkäufe seit Mittwoch möglichst direkt bestätigt werden. Ansonsten kann aus dem aktuell bärischen Signal schnell ein Fehlsignal werden.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)