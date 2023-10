EQS-Adhoc: HELMA Eigenheimbau AG in konstruktiven Gesprächen mit Finanzierungspartnern

EQS-Ad-hoc: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Unternehmensrestrukturierung

HELMA Eigenheimbau AG in konstruktiven Gesprächen mit Finanzierungspartnern



31.10.2023 / 18:07 CET/CEST

Lehrte, 31. Oktober 2023 – Die HELMA Eigenheimbau AG befindet sich nach wie vor in konstruktiven Gesprächen mit ihren Finanzierungspartnern und arbeitet gemeinsam mit diesen an einer Umsetzung der finanziellen Restrukturierung des Unternehmens. Wie am 07. Juli 2023 bereits mitgeteilt, hat HELMA mit den beteiligten Finanzierungspartnern eine Vereinbarung geschlossen, die insbesondere Regelungen zu Tilgungs- und Kündigungsrechten von bestehenden Kreditverbindlichkeiten umfasst. Diese wurde nunmehr bis zum 08. Dezember 2023 prolongiert.



Das extern zu evaluierende Restrukturierungskonzept, das sich insbesondere auf die Neuausrichtung und Stärkung des Kerngeschäfts sowie das Re-Design der Finanzierungsstruktur fokussiert, befindet sich derzeit in der Finalisierung. Basierend auf diesem Restrukturierungskonzept sollen in den kommenden Wochen gemeinsam mit den Finanzierungspartnern die Grundlagen für die neue Finanzierungsstruktur des HELMA-Konzerns geschaffen werden. Gegebenenfalls werden hierbei auch Maßnahmen des Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmens für Unternehmen Anwendung finden. Ob und welche Maßnahmen im Zuge der finanziellen Restrukturierung gegebenenfalls erforderlich werden, ist nach derzeitigem Stand noch offen und hängt insbesondere von den weiteren Gesprächen zur Finanzierungsstruktur ab.



IR-Kontakt:

Elaine Heise, Investor Relations

Tel.: +49 (0)5132 8850 345

E-Mail: ir@helma.de



