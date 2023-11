Valmont Industries kündigt Dividende an

Der US-Industriekonzern Valmont Industries Inc. (ISIN: US9202531011, NYSE: VMI) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,60 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Die nächste Auszahlung erfolgt am 16. Januar 2024 (Record date: 29. Dezember 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 2,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht aktuell einer Dividendenrendite in Höhe von 1,22 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 196,91 US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2023).

Die Ursprünge von Valmont Industries gehen auf das Jahr 1946 zurück, als Robert B. Daugherty die Firma des Erfinders Sam McCleneghan kaufte. Valmont mit Sitz in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska ist ein Hersteller von Produkten für den Infrastruktur- und Landwirtschaftssektor. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz des Unternehmens 1,05 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,1 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Oktober 2023 mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 49,03 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 72,11 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 40,45 Prozent im Minus (Stand: 31. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 4,06 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de