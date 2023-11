Rheinmetall- Auf zu neuen Hochs?

Mit Hilfe des „HSBC Trendkompass“ filtern wir jede Woche mehr als 100 Basiswerte. Im DAX® macht derzeit die Rheinmetall-Aktie eine gute Figur, denn die objektiven Kriterien „Momentum“ und Relative Stärke nach Levy signalisieren für den Rüstungskonzern sowohl einen kurz- als auch einen langfristigen Aufwärtstrend. Zu dieser quantitativen Auswertung kommt ein extrem spannender Chartverlauf hinzu. So kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre als klassische Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 264,50 EUR) interpretiert werden. Der aktuelle Ausbruch aus diesem Konsolidierungsmuster wird dabei durch das jüngste MACD-Kaufsignal bestätigt. In der Summe können Anlegerinnen und Anleger auf ein neues Rekordhoch jenseits der Marke von 281,30 EUR hoffen. Aus der beschriebenen Flagge lassen sich perspektivisch sogar Notierungen deutlich oberhalb der runden 300er-Marke rechtfertigen. Als strategische Absicherung auf der Unterseite bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder die o. g. Flaggenbegrenzung oder aber der Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 255,05 EUR) an.

Rheinmetall (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

