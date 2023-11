EQS-News: stock3 AG: Deutlicher Aufwärtstrend in Q3: +21 % im Vergleich zum Vorquartal

EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: Deutlicher Aufwärtstrend in Q3: +21 % im Vergleich zum Vorquartal



06.11.2023 / 09:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News

stock3 AG: Deutlicher Aufwärtstrend in Q3: +21 % im Vergleich zum Vorquartal 497.515 Transaktionen über brokerize-Schnittstelle in Q3/2023

+21 % im Vergleich zu Q2/2023, -12 % zum Vorjahresquartal

Prognose: weitere Belebung in diesem Quartal München, 6.11.2023 – Im dritten Quartal dieses Jahres kann sich die Münchner stock3 AG über steigende Tradezahlen freuen: Über die 100%-Tochter brokerize GmbH wurden zwischen Juli und September 2023 insgesamt 497.515 Transaktionen durchgeführt. Dies entspricht einem Zuwachs von 21 % im Vergleich zum Vorquartal (Q2/2023: 412.682). „Das Interesse der Anleger befindet sich im Aufwind. Das sehen wir auch in den steigenden Trades über unsere brokerize-Schnittstelle – und das sogar überproportional zum Rest der Branche“, sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. „Im Vergleich zum starken Vorjahresquartal mit 566.875 Transaktionen liegen wir zwar noch mit 12 % zurück, wir rechnen allerdings mit einer weiteren Belebung der Tradezahlen in Q4.“ Mit onvista hat im Oktober nun auch der erste große Partner die Integration der brokerize-Schnittstelle auf seinen Plattformen offiziell kommuniziert und seine Nutzenden auf die neue innovative Handelsmöglichkeit aufmerksam gemacht. Mit dem High-End-Broker sino gesellte sich – ebenfalls im Oktober – ein neu angebundener Broker auf den Plattformen der stock3 AG hinzu, welche stock3.com, das stock3 Terminal sowie die stock3 App umfassen. Mindestens eine weitere Brokeranbindung sowie weitere Schnittstellenpartner folgen noch in diesem Jahr. Über die stock3 AG Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Juliane Paul juliane.paul@stock3.com

06.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com