KORREKTUR: Rational hält bessere operative Marge 2023 für möglich

(berichtigt wird im 1. Absatz die Ebit-Marge 2022: Im vergangenen Jahr lag sie bei 23,2 Prozent rpt 23,2 Prozent)

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Dank geringerer Belastungen durch Währungseffekte sowie wegen Projektverzögerungen könnte Rational im Gesamtjahr im Tagesgeschäft profitabler abschneiden als bisher erwartet. Sollten die genannten Effekte andauern, könnte die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern leicht über der des Vorjahres liegen, sagte Rational-Finanzchef Jörg Walter am Dienstag in Landsberg am Lech bei der Vorlage der Quartalszahlen laut Mitteilung. Im vergangenen Jahr lag sie bei 23,2 Prozent, nach neun Monaten des laufenden Jahres bei 24,2 Prozent. Auf Vorjahresniveau oder leicht darunter hatte das Management des Großküchenausstatters sie bislang erwartet. Die Prognose für das Umsatzwachstum bestätigte der MDax-Konzern.

Rational profitierte in den drei Monaten bis Ende September noch vom Abbau seines dicken Auftragsbuchs, der Effekt flacht sich aber ab. Der Umsatz lag mit gut 272 Millionen Euro ein Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben knapp 66 Millionen Euro übrig und damit sechs Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz leicht unter dem Niveau des abgeschlossenen Quartals. Im Gesamtjahr sollen die Erlöse aber im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen im Vergleich zu 2022. Nach neun Monaten stand noch ein Plus von 14 Prozent./lew/mis/stk