EQS-News: APONTIS PHARMA stellt Details des Restrukturierungs- und Effizienzprogramms vor – Neun-Monatszahlen 2023 sowie neue Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 veröffentlicht

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

APONTIS PHARMA stellt Details des Restrukturierungs- und Effizienzprogramms vor – Neun-Monatszahlen 2023 sowie neue Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 veröffentlicht



09.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



APONTIS PHARMA stellt Details des Restrukturierungs- und Effizienzprogramms vor – Neun-Monatszahlen 2023 sowie neue Umsatz- und Ergebnisprognose für 2023 veröffentlicht

Umfassendes Programm für signifikante Einsparungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Effektivität von Vertrieb und Marketing vorgestellt

Einsparungen von EUR 6,0 bis 7,0 Mio. auf ein volles Geschäftsjahr erwartet

Einmaliger Restrukturierungsaufwand von voraussichtlich EUR 5,0 Mio. bis EUR 8,0 Mio. im Geschäftsjahr 2023

Gesamtumsatz im Neun-Monatszeitraum 2023 von EUR 27,1 Mio. (9M 2022: EUR 43,1 Mio.), davon Single Pill-Umsatz EUR 17,9 Mio. (9M 2022: EUR 27,3 Mio.)

EBITDA bei EUR -7,0 Mio. (9M 2022: EUR 4,9 Mio.)

Neue Prognose 2023: Umsatz von EUR 36,1 Mio. und EBITDA vor Restrukturierungsaufwand von EUR -8,6 Mio. erwartet

Monheim am Rhein, 9. November 2023. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5) hat heute die Details ihres im August angekündigten Programms zur Steigerung der operativen Performance und Effizienz bekannt gegeben. Eine Analyse der vertrieblichen und werblichen Aktivitäten hatte gezeigt, dass das bisherige Marketing- und Vertriebskonzept deutliche Optimierungspotenziale aufweist. Zukünftig wird die Entwicklung des Portfolios durch gezielte Kampagnen zu spezifischen, wachstumsstarken Single Pills vorangetrieben und weniger auf eine Bewerbung des zugrunde liegenden Dachkonzepts der Single Pills ausgerichtet. Dabei wird sich der Außendienst auf Ärzte mit hohem Verordnungspotenzial konzentrieren, was durch eine deutlich verbesserte Potenzialanalyse und praxisnahe Tools zur Aktivitätsplanung unterstützt wird. Die Marktveränderungen infolge der Pandemie führten auch bei APONTIS PHARMA zu einem dauerhaften Verlust von 20 % der Außendienstkontakte. Da die Zielgruppengröße nicht angepasst wurde, verringerte sich dadurch in erster Linie die Frequenz der Besprechungen pro Arzt. Mit dem neuen Ansatz können trotz einer deutlichen Reduktion der personellen Stärke des Außendienstes mehr Zielkunden mit der wirksamen Zahl von 8-16 Kontakten pro Jahr auf persönlichen und digitalen Wegen erreicht werden. In Verbindung mit der neuen Ausrichtung des Außendienstes wird auch die Datenlage, Praxen mit hohem Potenzial zu identifizieren, verbessert. Alternative Ansätze zur Unterstützung der Kommunikation sind zwar vorhanden, wurden aber bisher nicht ausreichend berücksichtigt, da der Großteil des verfügbaren Budgets zur Deckung der Außendienstkosten aufgewendet werden musste. Hier bietet das neue Marketing- und Vertriebsmodell mehr Flexibilität zur Ausrichtung auf die Markterfordernisse. Darüber hinaus werden die bereits erfolgreich laufenden Aktivitäten zu Partnerschaften mit Krankenkassen intensiviert, wie auch die Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften und ärztlichen Qualitätszirkeln zur besseren Implementierung der leitliniengerechten Therapie mit Single Pill-Kombinationen. Die Maßnahmen werden bereichsübergreifend geplant und durch gezielte Multi-Channel-Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Kontaktzahlen ergänzt. Die Neuausrichtung des Marketing- und Vertriebskonzepts wird begleitet durch eine zum 1. November 2023 erfolgte Neubesetzung des Management-Teams in Vertrieb, Marketing und Medizin. In Summe erwartet der Vorstand aus der Umsetzung des Restrukturierungs- und Effizienzprogramms ein Einsparvolumen von EUR 6,0 Mio. bis EUR 7,0 Mio. auf ein volles Jahr, dem ein einmaliger Restrukturierungsaufwand von voraussichtlich EUR 5,0 Mio. bis EUR 8,0 Mio. im Geschäftsjahr 2023 gegenübersteht. APONTIS PHARMA wird auch weiter in neue Single Pill-Kombinationen investieren. Neben den im dritten Quartal gestarteten Single Pills Rosazimib und RosuAmlo werden im vierten Quartal 2023 zwei weitere Single Pills eingeführt. Für das Jahr 2024 plant die Gesellschaft die Markteinführung von mindestens vier neuen Single Pills. APONTIS PHARMA geht davon aus, dass die grundsätzliche strategische Positionierung der Single Pills aufgrund der überragenden medizinischen Evidenz, der Stärkung der Single Pills in den relevanten europäischen und deutschen Leitlinien sowie der nun erstmaligen aktiven Unterstützung des Single Pill-Konzepts durch gesetzliche Krankenkassen alle Voraussetzungen für ein nachhaltig profitables Wachstum erfüllt.



Drittes Quartal 2023 im Rahmen der Erwartungen APONTIS PHARMA verzeichnete in den ersten neun Monaten 2023 einen Gesamtumsatzrückgang von 37,1 % auf EUR 27,1 Mio. (9M 2022: EUR 43,1 Mio.). Der Single Pill-Umsatz reduzierte sich um 34,6 % auf EUR 17,9 Mio. (9M 2022: EUR 27,3 Mio.). Dabei hielten die Lieferengpässe des beauftragten Herstellers für Atorimib an. Der Umsatz mit Atorimib reduzierte sich um EUR 8,4 Mio. auf EUR 5,9 Mio. Eine stärkere Nachfrage verzeichnete Tonotec HCT mit 36 % Wachstum. Die 2022 eingeführten Single Pills Tonotec Lipid und RosuASS erzielten starke Wachstumsraten. Im Kooperationsgeschäft sanken die Umsatzerlöse erwartungsgemäß auf EUR 7,8 Mio. (9M 2022: EUR 14,0 Mio.) infolge der planmäßigen Beendigung des Co-Marketings für Jalra/Icandra im Vorjahr (EUR 6,1 Mio.).



Konzernzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. 9M 2023 9M 2022 ∆ Single Pill-Umsatz 17,9 27,3 -9,4 Gesamtumsatz 27,1 43,1 -16,0 EBITDA -7,0 4,9 -11,9 EBITDA-Marge (in %) -26,0 % 11,4 % n/a EBIT -8,5 3,6 -12,1 EBIT-Marge (in %) -31,2 % 8,3 % n/a Nettoergebnis -6,2 3,3 -9,5 Hinweis: Die Zahlen für den Neun-Monatszeitraum 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Das EBITDA sank umsatzbedingt auf EUR -7,0 Mio. (9M 2022: EUR 4,9 Mio.). Der negative Cashflow aus operativer Tätigkeit von EUR 13,4 Mio. (9M 2022: Mittelzufluss EUR 6,7 Mio.) resultierte insbesondere aus der negativen Ergebnisentwicklung sowie dem Anstieg des Working Capital. Die Eigenkapitalquote zum 30. September 2023 beträgt 70,2 % (31. Dezember 2022: 69,4 %) bei liquiden Mitteln von EUR 21,2 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 36,3 Mio.).



Neue Prognose für 2023 Basierend auf dem aktuellen Geschäftsverlauf geht der Vorstand für das Gesamtjahr 2023 nunmehr von einem Umsatz von EUR 36,1 Mio. sowie einem EBITDA vor Restrukturierungsaufwand von EUR -8,6 Mio. aus. Der einmalige Restrukturierungsaufwand wird im Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich zwischen EUR 5,0 Mio. und EUR 8,0 Mio. liegen.



Bruno Wohlschlegel, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „Im Sommer 2023 haben wir ein umfassendes Restrukturierungs- und Effizienzprogramm angekündigt, dessen konkrete Maßnahmen wir nun vorgestellt haben. Mit weitreichenden Maßnahmen, insbesondere bei der Neuaufstellung für mehr Effizienz und Effektivität beim Vertrieb von Single Pills, und den begleitenden Neuerungen im Vertriebsinnendienst sowie dem Marketing erwarten wir bereits zeitnah eine Trendwende der Entwicklung. Die Restrukturierungskosten, die insbesondere mit einem Abbau von Arbeitsplätzen verbunden sind, werden kurzfristig anfallen. Durch die schnelle Umsetzung der Maßnahmen und die Überwindung der identifizierten Schwachstellen peilen wir bereits zeitnah sichtbare Verbesserungen in einem unverändert attraktiven Markt an. Die zuletzt getroffenen Vereinbarungen mit mehreren Krankenkassen und die aktuellen Leitlinien in Deutschland und Europa unterstreichen die medizinische Evidenz. Die Prognose 2023 berücksichtigt die Herausforderungen des laufenden Geschäftsjahres, wie die Ausschreibungen für Atorimib und Caramlo, die Lieferengpässe bei Atorimib sowie die Auswirkungen des im Vorjahr ausgelaufenen Kooperationsvertrages mit Novartis für Jalra und Icandra. Diese negativen Effekte konnten mit der bisherigen Aufstellung nicht kompensiert werden. Mit unserem weitreichenden Ansatz zur Restrukturierung gehen wir die identifizierten Probleme auf vielen Ebenen an und können zugleich von einem unverändert attraktiven Markt profitieren. Trotz der genannten Herausforderungen ist APONTIS PHARMA sehr gut positioniert, um von einer steigenden Nachfrage am Markt zu profitieren und finanziell solide ausgestattet, um das Restrukturierungs- und Effizienzprogramm zügig umzusetzen. Damit stellen wir die Weichen für nachhaltiges profitables Wachstum.“



Webcast/Telefonkonferenz: CEO Bruno Wohlschlegel, CPO Thomas Milz und CFO Thomas Zimmermann werden heute, 9. November 2023, 10.00 Uhr MEZ, in einer Webcast-Präsentation die Ergebnisse des Neun-Monatszeitraums 2023 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter: APONTIS PHARMA Quartalsmitteilung 9M – Webcast/Telefonkonferenz. Die begleitende Präsentation wird vor Beginn auch auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.



Zusätzliche Informationen: Informationen zu anstehenden Veranstaltungen finden Sie unter https://apontis-pharma.de/finanzkalender sowie die aktuellsten Analysteneinschätzungen unter https://apontis-pharma.de/aktienkurs.



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) in EUR Mio. 9M 2023 9M 2022 ∆ Umsatzerlöse 27,1 43,1 -16,9 Sonstige betriebl. Erträge 1,2 2,0 -0,8 Materialaufwand -10,2 -16,6 6,4 Rohergebnis 18,2 28,5 -10,3 Personalaufwand -14,9 -12,9 -2,0 Abschreibungen -1,4 -1,3 -0,1 Sonstige betriebl. Aufwendungen -10,3 -10,6 0,3 Betriebsergebnis -8,4 3,6 -12,0 Finanzergebnis 0,3 0,0 0,3 Ergebnis vor Steuern -8,1 3,6 -11,7 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1,9 -0,3 2,2 Ergebnis nach Steuern -6,2 3,3 -9,5 Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 Konzernperiodenergebnis -6,2 3,3 -9,5 Hinweis: Die Zahlen für den Neun-Monatszeitraum 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzernbilanz (ungeprüft) in EUR Mio. 30. Sep. 2023 31. Dez. 2022 ∆ Aktiva Anlagevermögen 17,6 17,0 0,6 Vorräte 6,1 3,2 2,9 Forderungen 3,1 2,9 0,2 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 21,2 36,3 -15,1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,5 0,4 0,1 Aktive latente Steuern 1,8 0,0 1,8 Passiva Eigenkapital 35,3 41,6 -6,3 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung 0,6 0,6 0,0 Rückstellungen 9,9 11,5 -1,6 Verbindlichkeiten 4,5 6,1 -1,6 Bilanzsumme 50,3 59,8 -9,5 Hinweis: Die Zahlen zum 30. September 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft) in EUR Mio. 9M 2023 9M 2022 ∆ Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -13,4 6,7 -20,1 Cashflow aus Investitionstätigkeit -1,7 -2,4 0,7 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,0 -1,8 1,8 Netto-Cashflow -15,1 2,5 -17,6 Hinweis: Die Zahlen für den Neun-Monatszeitraum 2023 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat mit verschiedenen Dosierungen, das einmal am Tag eingenommen wird. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden und entwickelnden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 25.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



APONTIS PHARMA AG Investor Relations

ir@apontis-pharma.de

T: +49 2173 89 55 4900

F: +49 2173 89 55 1521

Alfred-Nobel-Str. 10

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

apontis-pharma.de



APONTIS PHARMA Presse-Kontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

ir@apontis-pharma.de

T: +49 89 125 09 0330

09.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com