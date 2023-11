2 einfache Aktien, die in den nächsten 10 Jahren (vermutlich) den Markt schlagen

Einfache und naheliegende Aktien, die in den nächsten zehn Jahren vermutlich den Markt schlagen? Darüber können wir immer etwas streiten. Allerdings glaube ich: Wer stets eine solide Qualität im Fokus hat und den Raum für bedeutend mehr sieht, der kann solche Investitionsentscheidungen treffen.

Ich möchte heute mit dir teilen, warum Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP) für mich zwei solch einfache Aktien sind. Sowie auch, warum ich überzeugt sind: Sie könnten den Markt weiterhin schlagen.

Berkshire Hathaway: Aktie kann den Markt schlagen

Eine erste, für mich naheliegende Wahl ist Berkshire Hathaway. Trotzdem möchte ich eines gerne vorweg nehmen: Vorbei sind vermutlich die Zeiten mit über 20 % Rendite pro Jahr. Allerdings muss Warren Buffett das auch nicht liefern, um den Markt zu schlagen. Oder um uns als Investoren beim Vermögensaufbau zu unterstützen.

Die Investitionsthese bei dieser Aktie ist für mich sehr simpel: Warren Buffett hat bei Berkshire Hathaway bereits einen Korb von exzellenten Unternehmen und börsennotierten Beteiligungen aufgebaut. Diese hervorragenden Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen sollten langfristig mit soliden Cashflows und Gewinnen eine Rendite für die Investoren generieren. Der springende Punkt dabei ist: Dadurch, dass Warren Buffett selektiv investiert, lässt er bewusst die Anteile des Marktes weg, die seiner Ansicht keinen Platz in seinem Portfolio verdient haben.

Ein gutes, qualitatives Portfolio bestehend aus Unternehmen und Beteiligungen sind das Fundament für die zukünftige Rendite. Deshalb bin ich auch so überzeugt, dass die Aktie von Berkshire Hathaway in zehn Jahren den Markt schlagen kann. Selbst wenn Warren Buffett bis dahin nicht mehr selbst das Zepter in der Hand halten sollte: Als weitsichtiger Unternehmer und Lenker von Berkshire Hathaway hat der seine Nachfolge geregelt. Das dürfte zwar vielleicht zu kurzen Momenten der Unsicherheit führen. Aber langfristig ein Fundament bedeuten, bei dem Investitionsentscheidungen auch zukünftig so getroffen werden, wie Warren Buffett es in der Vergangenheit getan hat. Die Aktie klingt einfach und banal, um das Ziel einer marktschlagenden Rendite zu erreichen? Möglich. Aber genau das macht sie so interessant.

Mercadolibre: Ökosystem, Megatrends und Wachstum

Die zweite für mich einfache Wahl ist Mercadolibre. Hinter der Aktie steckt ein lateinamerikanischer Konzern, der in wichtigen Märkten Lateinamerikas wie Mexiko, Brasilien oder auch Argentinien den E-Commerce dominiert. Aber auch im Payment-Bereich eine Größe wird. Ganz zu schweigen von weiteren kleineren Lösungen. Egal ob Dritt-Shops, Kredite, Vermögensaufbau oder auch das Ausliefern: All das hat der Konzern mittlerweile in seinem Repertoire.

Das ist für mich eine einfache, gute Aktie, mit der man langfristig eine gute Chance hat, den Markt zu schlagen. Mercadolibre folgt quasi den Spuren von Amazon in Kombination mit PayPal und Shopify. Allerdings mit dem nötigen Know-How, was den lateinamerikanischen Markt angeht. Einem Markt, der 600 Mio. Verbraucher besitzt, die teilweise noch kaum Zugang zum Internet, Bezahlinfrastruktur haben. Oder dem E-Commerce. Das sehen wir unter anderem am Gross Merchandise Volume von zuletzt 11,4 Mrd. US-Dollar. Sowie auch einem Payment Volume von 47,3 Mrd. US-Dollar. Zwar deutet das auf ein bereits großes Ökosystem hin. Lateinamerika dürfte in zehn Jahren aber bedeutend mehr leisten können. Oder: in 20 oder 30 Jahren.

Mercadolibre besitzt daher noch sehr viel Wachstumspotenzial, ist in Lateinamerika aber soweit führend. Auch eine Marktkapitalisierung von knapp 70 Mrd. US-Dollar zeigt mir: Bewertungspotenzial ist ebenfalls noch vorhanden. Vor allem, wenn Mercadolibre den E-Commerce und Payment-Bereich in Lateinamerika dominieren sollte. Westliche Branchenvertreter sind in diesen Märkten jedenfalls bedeutend größer. Für mich daher eine einfache Wahl, wenn es um das Ziel geht, mit einer Wachstumsaktie den Markt zu schlagen.

Der Artikel 2 einfache Aktien, die in den nächsten 10 Jahren (vermutlich) den Markt schlagen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der nächste Bullenmarkt steht in den Startlöchern!

Bist du bereit für den nächsten Bullenmarkt? Oder siehst du wieder einmal zu, wie andere Investoren in einer Aufwärtsphase die große Rendite einfahren und du weit hinter der Aktienperformance des Marktes zurückbleibst? Das muss nicht sein. Mit den Tipps und Tricks der Aktienwelt360 wirst du bestmöglich vom kommenden Aufschwung profitieren. Zudem verraten wir dir drei Aktien, von denen wir glauben: Sie werden im kommenden Bullenmarkt so richtig durchstarten!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway, Mercadolibre, PayPal und Shopify. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Berkshire Hathaway, Mercadolibre, PayPal und Shopify.

Aktienwelt360 2023